La Knesset repousse une motion demandant la création d’une commission d’enquête

La députée d’extreme gauche Mikhal Rozhin (Meretz) a déposé une motion demandant la création d’une commission nationale d’enquête suite au rapport du Contrôleur de l’Etat sur Tsouk Eitan. Depuis la tribune, elle a une nouvelle fois déversé son fiel: « »Ce rapport montre un fiasco dans l’absence d’initiative politique, fiasco qui nous a menés à cette opération, fiasco qui a entraîné le terrorisme des couteaux et fiasco qui nous laisse sans autre alternative que celle de vivre ad vitam aeternam par la force ». La députée a également déclaré que « Gaza est une immense prison dont Israël est le geôlier » (sic) et a accusé Israël d’être responsable de la situation humanitaire « catastrophique » de la population de Gaza. Du bon grain à moudre pour le Hamas. Elle a ensuite établi une comparaison douteuse et perverse: « Toute la population de Gaza n’est pas Hamas. Le Hamas n’est que le pouvoir là-bas tout comme le Likoud n’est que le pouvoir ici et ne représente pas toute la population ».

Le ministre Tsahi Hanegbi, chargé de répondre au nom du gouvernement, a répliqué à la méchanceté par l’ironie: « Je m’identifie à votre douleur suite à notre réussite militaire lors de cette opération. Une ‘solution politique’ avec le Hamas fait partie des rêves de châteaux en Espagne ». Il a aussi rappelé le calme quasi-total qui règne à la frontière avec la bande de Gaza et a demandé à la député d’aller regarder ce qui est inscrit dans la Charte du Hamas.

La motion a été repoussée par 34 voix contre 22.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90