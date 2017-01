Knesset: report d’une journée du vote sur la loi de régularisation

Le député David Bittan (Likoud), chef de la coalition, a annoncé que le vote sur la loi de régularisation (concernant les localités de Judée-Samarie) aurait lieu finalement mardi en séance plénière à la Knesset. Au départ, le projet de loi devait être examiné une dernière fois et préparé ce lundi par une commission spéciale en vue de sa présentation en seconde et troisième lecture. Mais en raison des 500 réserves exprimées par l’opposition et le refus de cette dernière de les retirer, il a fallu reporter ce vote qui devrait donc se dérouler mardi.