Knesset: Oren Hazan expulsé de l’hémicycle pour avoir répondu à Hanin Zoabi!

Lors d’un débat à la Knesset, le députée arabe Hanin Zouabi s’en est pris cette fois-ci à la gauche, comme l’avait fait il y a quelque mois le chef de son parti Jamal Zahakla. Depuis la tribune elle a accusé la gauche de « ne pas lutter contre le racisme anti-arabe comme elle lutte contre le corruption ». Elle a lancé: « L’opposition de gauche est encore plus hypocrite que la droite, car elle veut profiter des deux mondes: d’un côté elle se fait passer pour une gauche libérale et de l’autre elle collabore à la poursuite du régime d’oppression israélien. D’un côté elle fait croire qu’elle veut la paix et de l’autre elle soutien l’apartheid! Vous ne pouvez pas vivre dans un sentiment d’autosatisfaction. La défense de la démocratie c’est aussi le combat contre les crimes de guerre, l’occupation et la violation des droits des Palestiniens ».

Depuis son siège, le député Likoud Oren Hazan (Likoud) lui a répondu comme il sait le faire: « Vous devriez aller en prison et être derrière les barreaux! Criminelle! Terroriste! Poubelle! »

Il a été exclu de l’hémicyle et a poursuivi jusque dans les couloirs la députée qui avait quitté après son intervention: « Nous vous chasserons d’ici », lui a-t-il promis.

Montant après elle à la tribune, la ministre de la Culture et des sports Miri Reguev a également réagi: » Vous devriez remonter sur le Marmara et aller à Gaza, espèce de traîtresse! Vous verrez comme vous serez traitée là-bas, et s’ils vous laisseront vous exprimer! Vous et vos amis devriez nous remercier de vivre dans un pays qui respecte ses minorités. Mais au lieu de cela, avec vos amis Azmi Bashara et autres vous profitez de tout ce que l’Etat d’Israël vous donne et vous voyagez dans le monde entier pour salir et délégitimer cet Etat. C’est notre punition que d’avoir en cheval de Troie comme vous à la Knesset! Je vous interdis de dire quoi que ce soit contre les soldats de Tsahal! Nous avons l’armée la plus morale au monde et vous, vous envoyez vos enfants pour se suicider. Vous aimez la mort! Le fait que vous soyez encore membre de la Knesset est une tache sur notre démocratie ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90