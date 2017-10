Knesset: Nava Boker critique le discours du président Rivlin

Lors de l’ouverture de chaque session parlementaire, le président de l’Etat fait partie des quatre personnalités qui s’expriment devant l’hémicycle au complet. De par son rôle, il se doit de prononcer un discours étatique et non partisan. Mais le président Reouven Rivlin n’a pas su retenir, et bien qu’étant de droite, il a attaqué le gouvernement et Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Reouven Rivlin a averti « de processus anti-démocratiques » qui seraient en cours dans le pays, avec des « tentatives d’affaiblir les gardes-fous de la démocratie », faisant allusion à la Cour suprême et aux médias. Il a dénoncé une « contre-révolution » qui serait en cours de la part du législatif et de l’exécutif contre le pouvoir judiciaire et mis en garde contre « un pouvoir absolu et débridé de la majorité ».

Le président de l’Etat est allé jusqu’à accuser le pouvoir en place de nourrir un esprit de vengance envers de nombreuses institutions de l’Etat, en les accusant de « politisation ».

La députée Nava Boker n’a pas pu supporter cette attaque en régle. Elle est sortie de l’hémicycle en signe de protestation: « Toutes les barrières ont été franchies. A mon grand regret, le président de l’Etat qui devrait être un modèle de neutralité et de sens de l’Etat a préféré utiliser la tribune de la Knesset en cette occasion pour prononcer un discours politique et régler des comptes. Le comble, c’est qu’il a regretté la ‘fin du sens de l’Etat’ en même temps qu’il s’y adonnait lui-même. Il ferait mieux de grâcier El-Or Azaria plutôt que d’occuper de politique politicienne ».

