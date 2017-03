Knesset: la loi sur les muezzins adoptée en lecture préliminaire (avec vidéo)

Après un débat long et houleux, la Knesset a adopté en lecture préliminaire la loi sur les muezzins. Le texte a été approuvé par 55 voix contre 47. Les députés de la Liste arabe unifiée ont été particulièrement virulents et démonstratifs. Depuis sa place, Ayman Oudeh a déchiré le texte avant d’être expulsé de l’hémicycle, et même sort pour Ahmad Tibi, qui depuis la tribune a déchiré et piétiné le texte de loi en hurlant des injures en arabe. Comme d’habitude il a accusé les députés « de racisme et d’injure à l’Islam ».

Défendant le texte à la tribune, le ministre de la Protection de l’environnement Zeev Elkin a notamment rappelé au Camp sioniste que la première fois que la Knesset avait légiféré pour réduire le bruit des muezzins fut il y a 25 ans, par la ministre Ora Namir membre du Parti travailliste! Il a aussi souligné qu’il s’agit d’une mesure qui ne concerne que les appels à la prière durant la nuit, afin de respecter le sommeil de la majorité des citoyens qui n’est pas concernée.

Motti Yogev (Habayit Hayehoudi) qui a présenté la loi avec Yoav Kich (Likoud) a rappelé qu’il s’agit d’une loi sociale qui améliorera les conditions de vie de la grande majorité de la population sans distinction. Il a souligné l’importance du sommeil pour les élèves et certaines catégories professionnelles. « Le culte à Allah ne doit pas se faire au détriment de la population » a-t-il rappelé à ceux qui n’acceptent pas d’être une minorité. Il a précisé que de nombreux musulmans sont également favorables à cette mesure.

Mais avant de présenter le texte en 2e et 3e lecture, un commission conjointe du ministère de la Sécurité intérieure et du ministère de la Protection de l’environnement étudieront la manière de faire appliquer la loi une fois adoptée définitivement.

Vidéo (Aroutz 7)

Photo Aroutz 7