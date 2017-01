Knesset: une loi importante contre l’incitation et le soutien au terrorisme (vidéo)

Une proposition de loi importante a été adoptée lundi en première lecture par la Knesset. Elle émane du député Oded Forer (Israël Beiteinou) et vise à filtrer la validation de candidats à la députation. L’article 7a d’une loi fondementale existe déjà qui interdit la candidature d’une personne qui aurait soutenu activement le terrorisme.

Mais au vu du spectacle inadmissible qui se déroule à la Knesset, Oded Forer a voulu aller plus loin et a proposé un élargissement de la mesure: toute personne qui aura tenu des propos contre l’Etat d’Israël ou exprimé verbalement son soutien au terrorisme ne pourra plus briguer de siège à la Knesset.

Le député a souligné qu’il est innadmissible que des individus qui qualifient les terroristes de « shahids », qui estiment que les assassins des trois adolescents ne sont pas des terroristes ou qui remettent en question l’existence d’Israël comme Etat juif et démocratique aient leur place à la Knesset. Il espère que le texte sera adopté en 2e et 3e lecture afin que lors des prochaines élections, les incitateurs et les alliés des terroristes restent en dehors de la vie parlementaire.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90