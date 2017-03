Knesset: le lobby pour la restitution des deux soldats disparus se réunit

Comment se fait-il qu’un Etat puissant comme Israël ne soit pas capable de faire plier une organisation terroriste comme le Hamas, et notamment l’obliger à restituer les dépouilles de deux soldats qu’il a envoyés au front pour défendre la patrie?

Tout comme pour Guilad Shalit, le gouvernement israélien a laissé le Hamas prendre l’initiative et l’a laissé dicter ses conditions et « mener la danse ».

Cette question a fait partie des débats lors de la troisième réunion du lobby parlementaire ad hoc créé pour la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy’d et Oron Shaoul hy’d. Ce lobby est présidé conjointement par Shouli Moualem (Habayit Hayehoudi) et Amir Peretz (Camp Sioniste). Font également partie de ce lobby des anciens ou présents responsables de Tsahal et des Renseignements ainsi que les familles des deux soldats.

Shouli Moualem a dit entre autres: « La restitution de Hadar Goldin hy’d et Oron Shaoul hy’d fait partie du contrat moral entre l’Etat d’Israël et ses soldats qui partent au front. Il nous faut impérativement les faire rapatrier en Israël dans le cadre de la guerre que nous menons contre le Hamas. Il faut exercer une lourde et constante pression sur les terroristes du Hamas emprisonnés en Israël et sur la population de Gaza jusqu’à ce que le Hamas cède ». Elle a insisté sur le fait qu’Israël a les moyens militaires, économiques et diplomatiques de faire pression sur le Hamas. « Le calme dans les prisons ne doit pas être un but en soi mais la restitution des deux soldats oui » a estimé Shouli Moualem.

L’ancien ministre de la Défense Amir Peretz a rappelé lui-aussi la sacro-sainte obligation de ne pas abandonner des soldats sur le champ de bataille. Il a reproché au gouvernement « d’exploiter » la noblesse d’esprit et la patience des familles pour traîner les pieds dans ce dossier. Il a menacé de lancer une campagne publique si lors de la prochaine réunion ce dossier n’a toujours pas avancé.

De son côté, Zehava Shaoul, la maman d’Oron hy’d a dit ne pas comprendre pourquoi le nom de son fils ni celui de Hadar Goldin hy’d ne soient mentionnés une seule fois dans le rapport du Contrôleur de l’Etat. Elle aussi a fait remarquer que plus le temps passe, et moins les familles accepteront que leurs fils aillent dans des unités combattantes et soient envoyés au front.

Simh’a Goldin, le père de Hadar hy’d a quant à lui fait remarquer que deux conceptions en vogue en Israël se sont effondrées le mois dernier: celle qui voudrait que le Hamas soit insensible à ce que ressent sa population et celle qui établissait une différence entre une aile « militaire » et une « aile politique » de l’organisation terroriste. Pour la première, il rappelle les manifestations qui ont eu lieu à Gaza lors des pannes d’électricité ainsi que le manque de mazout et de gaz, ce qui a poussé le Hamas à appeler rapidement à l’aide la Turquie et le Qatar pour qu’ils fournissent ces matières. Et concernant le deuxième aspect, l’élection de Yahia Sinwar, terroriste notoire, à la tête de « l’aile politique » prouve bien que cette distinction n’est qu’une vue de l’esprit.

Tous les responsables militaires et du Renseignement présents à cette séance ont été d’accord pour dire que le gouvernement dispose de leviers importants face au Hamas qui éviteraient d’accorder une nouvelle victoire à cette organisation en libérant une fois de plus des centaines de terroristes.

Photo Familles