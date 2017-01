Knesset: discours magistral de Betzalel Smotrich

Le député Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) a développé un discours magistral à la Knesset concernant le conflit israélo-palestinien et les paradigmes de la politique israélienne face à la communauté internationale depuis plusieurs décennies.

Il a rappelé que tant qu’Israël brandira uniquement les impératifs sécuritaires pour justifier son opposition à la création d’un Etat arabe palestinien, la communauté internationale n’acceptera pas l’argumentaire israélien et considérera Israël comme un ‘occupant’ en Judée-Samarie et à Jérusalem. Le député a insisté sur la nécessité de mettre d’urgence en avant les arguments bibliques, historiques et juridiques qui paradoxalement seront plus recevables dans les forums internationaux. « Le droit international est basé sur les droits historiques des peuples », souligne le député, qui rajoute que « la rhétorique israélienne actuelle est irrecevable face à la communauté internationale et elle est responsable de décisions telles que le Conseil de sécurité à adoptée il y a deux semaines.

Betzalel Smotrich a ensuite rappelé les principaux carrefours historiques qui prouvent l’appartenance d’Erets Israël au peuple juif, que la Judée-Samarie ne peuvent être considérés juridiquement comme des ‘territoires occupés’ et qui montrent que le mouvement national arabe palestinien a toujours refusé toute solution politique car son objectif unique, dans toutes ses composantes, est la disparition de l’Etat d’Israël.

« Il faut d’abord nous convaincre nous-mêmes de la justesse de notre cause et ainsi nous serons plus crédibles face aux nations », indique-t-il avec justesse.

A la fin de son discours, il a développé ce qui devrait être selon lui la solution qui permettrait une coexistence judéo-arabe sans avoir besoin de créer un Etat arabe supplémentaire au coeur d’Erets Israël.

A noter que le président de séance était Hilik Bar (Camp Sioniste) par ailleurs président du lobby parlementaire pour la solution des deux Etats, et qu’il est restée bouche bée face aux arguments imparables avancés par Betzalel Smotrich. Ce dernier lui a d’ailleurs rappelé que la gauche porte une immense responsabilité dans la poursuite du conflit par le fait qu’elle a donné des vaines illusions aux Arabes palestiniens avec les conséquences inévitables de désillusion entraînant des cycles de violences.

Vidéo:

Photo Miriam Alster / Flash 90