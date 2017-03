Knesset: la députée Orly Lévy-Abecassis a officiellement quitté son parti

La commission de la Knesset a accepté, mercredi matin, la demande d’Israël Béteinou qui souhaitait qu’il soit déclaré officiellement que la députée Orly Lévy-Abecassis ne faisait plus partie du parti. Dix députés ont soutenu la requête et deux autres s’y sont opposés. Si Orly Levy-Abecassis veut rester à la Knesset, elle ne pourra plus se présenter sur la liste d’un parti représenté à l’heure actuelle au parlement mais ne sera autorisée à le faire que dans une nouvelle formation politique. Rappelons qu’en mai 2016, Orly Lévy-Abecassis, fille de l’ancien ministre David Lévy, avait créé la surprise en annonçant sur son compte Facebook qu’elle quittait son parti suite à sa décision de rejoindre la coalition. Malgré cette décision, elle avait conservé son siège à la Knesset.