Knesset : débat sur l’annexion de Maalé Adoumim

Le lobby pour Eretz Israël à la Knesset poursuit ses efforts pour promouvoir le projet d’annexion de Maalé Adoumim. Sous son impulsion, la commission parlementaire des Lois a ouvert lundi matin, à 10 heures un débat sur la question. Parmi les participants, on peut citer les dirigeants du lobby, les députés Yoav Kish (Likoud) et Betsalel Smudrich (Habayit Hayehoudi), le maire de Maalé Adoumim, Benny Kasriel, et ses adjoints. Des résultats de recherches réalisées en prévision de cette séance seront présentés pour la première fois au cours des discussions.