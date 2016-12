Knesset : débat houleux sur Chovrim Chtika

La commission de l’Education de la Knesset a tenu mercredi matin un débat sur les actions menées par ‘Chovrim Chtika’, ‘Breaking The Silence’ dans les écoles et sur la loi en préparation qui devrait leur interdire l’entrée de ces établissements. Deux députés ont été priés de quitter la salle après de vives altercations avec ceux qui soutiennent l’organisation d’extrême gauche. Les représentants du groupe ne se sont pas présentés devant la commission, prétextant ‘des activités éducatives auprès de la jeunesse’.

Le directeur du mouvement ‘Im Tirtsou’, Matan Peleg, a déclaré qu’il s’agissait ‘d’une organisation de propagande qui accusait toute la société israélienne de ‘crimes de guerre’, ne se contentant pas de s’en prendre aux soldats de Tsahal’.

Il a ajouté : « Cette organisation est dangereuse et n’a rien à voir avec l’éducation. Les mensonges ne sont pas éducatifs, surtout lorsqu’ils sont financés par des régimes étrangers. Il faut empêcher l’entrée des membres de l’organisation dans les écoles et les institutions gouvernementales ».

Le fondateur l’association ‘Haemet Cheli’, ‘Ma Vérité’, Avihaï Shorshan, a ensuite pris la parole. ‘Haemet Cheli’, créé en 2015, est composé de soldats israéliens qui apportent leurs témoignages personnels sur leur service militaire en présentant Tsahal comme une armée morale cherchant toujours à éviter de porter atteinte à des innocents dans des situations particulièrement difficiles et complexes.

Shorshan a indiqué : ‘C’est bien que les élèves puissent entendre des voix différentes, représentant l’éventail politique israélien. Toutefois, nous devons mettre une ligne rouge très claire entre cela et les organisations qui noircissent Israël et portent atteinte à la légitimité des soldats de Tsahal. Nous avons le devoir, en tant que société, de soutenir nos soldats et d’inculquer ces valeurs à la nouvelle génération’.