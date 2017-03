Knesset : le congé maternité prolongé d’une semaine

C’est une bonne nouvelle pour les mères salariées : la Knesset en séance plénière a adopté en seconde et troisième lecture le projet de loi de Rahel Azaria (Koulanou) prolongeant d’une semaine le congé maternité. Il passera donc de 14 à 15 semaines. Il est question d’y ajouter une semaine supplémentaire à l’avenir pour que les mamans qui viennent d’accoucher puissent bénéficier d’un arrêt de travail de 16 semaines. Une telle mesure, indique le texte de la loi, permettra de réduire le nombre des cas où les femmes quittent leur emploi en raison de leurs difficultés à trouver un arrangement satisfaisant pour leur nouveau-né. Elle a aussi pour but d’améliorer le statut de la femme dans le monde du travail. Le projet de loi encourage également les pères à prendre une pause dans leur travail afin de pouvoir consacrer plus de temps à leur famille et de participer davantage à l’éducation de leurs enfants.