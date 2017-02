La Knesset célèbre ses 68 ans

La Knesset, fondée à Tou BiChevat en 1949, a fêté son 68e anniversaire. Cette année, les célébrations étaient placées sous le signe de la ‘jeune Knesset’. Des centaines de jeunes Israéliens, et parmi eux de nombreux étudiants, sont venus de tout le pays pour participer à des débats rappelant ceux qui sont tenus quotidiennement au sein de l’hémicycle ou dans les commissions. L’événement le plus marquant de la journée a été sans aucun doute une réunion des députés dans l’auditorium conduite par le président de la Knesset Youli Edelstein. Les ministres Eli Cohen (Economie et Industrie) de Koulanou et Guila Gamliel (Egalité sociale) du Likoud, et la vice-ministre des Affaires étrangères Tsippi Hotovely (Likoud) ont répondu aux questions et aux propositions de l’assistance sur le modèle des débats en séance plénière. Par la suite, une cérémonie solennelle a eu lieu dans l’hémicycle. Ont pris la parole le président de la Knesset Youli Edelstein, le président de l’Etat Ruby Rivlin, le ministre Yariv Lewin au nom du gouvernement (Netanyahou étant en déplacement à Washington) et le chef de l’opposition Itshak Herzog.