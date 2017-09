Kita Alef, nous voilà ! par Avraham Azoulay

Il nous aura fallu deux mois d’été ensoleillés et de bain familial pour comprendre réellement le choc psychologique du passage en kita Alef. C’est à tout âge de la vie que nous effectuons cette rentrée des classes, pas seulement à 6 ans. Pas besoin qu’on nous explique ce que ressentent les élèves qui font leurs premiers pas dans le système plus rigide, plus minuté, plus sérieux de l’école des grands. Ce processus, c’est aussi parfois celui des parents, des adultes, à chaque passage, chaque retour de vacances, et c’est en leur montrant de notre part, de la bonne volonté et un esprit positif que nous pourrons leur faire vivre en harmonie ce passage souvent laborieux. Après tout nous aussi avons parfois envie de dire: et nous ? Qui va nous tenir la main pour pousser cette porte de la reprise? Eh bien c’est comme un jeu de miroirs, enfants et parents se donnent la force mutuellement de franchir un nouveau cap, de reprendre un rythme normal, chacun dans sa classe…

Le plongeon est rapide, tout de suite en eaux profondes et finalement, de manière surprenante, notre cerveau reformate très vite, de nouveau, tous les paramètres indispensables à la bonne cadence.

C’est bon de voir vibrer un pays entier au même rythme, préoccupé par les mêmes pensées, regardant dans une même direction. C’est plutôt rare, et il faut dire que le syndrome ‘’ kita alef ‘’est là pour nous souder au-delà de toutes les disparités politiques, religieuses ou sociales.

Donc merci à cette première marche de la vie qui remet les pendules à l’heure, qui nous rappelle que le quotidien ordonné est rassurant, qu’il nous ramène à l’équilibre.

Et pour que le passage ne soit pas trop ardu, n’ayons pas peur de temps en temps, une fois les bonnes habitudes retrouvées, d’organiser quelques heures de détentes en plein milieu du timing chargé: une simple balade ou escapade sans timing, juste pour recharger les batteries.

Ki Tavo nous accueille sur la terre d’Israël avec tout ce que cela peut comporter, de bon et de moins bon, en jetant un regard vers le passé pour comprendre le chemin parcouru et appréhender celui qui nous attend. Bienvenue aux nouveaux olim qui ont entendu l’appel de Ki Tavo, et qui nous ont rejoints pour peupler et embellir notre terre.

’’ Kita Alef’’ nous voilà, pour le meilleur et plein de rires !

Avraham Azoulay