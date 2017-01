Kirghizstan : crash d’un avion sur les maisons d’un village

Un avion-cargo de la compagnie aérienne ACT s’est écrasé sur les maisons d’un village situé près de l’aéroport international de Manas, à Bichkek, capitale du Kirghizstan. L’appareil avait décollé de Hong Kong et avait mis le cap sur Istanbul. Le pilote devait faire escale à Bichkek, mais il a manqué son atterrissage en raison d’un épais brouillard. Au moins 32 personnes ont trouvé la mort dans ce crash mais il ne s’agirait malheureusement que d’un bilan provisoire. Un certain nombre d’habitations ont été totalement détruites et les autorités craignent de trouver d’autres victimes sous les décombres. La plupart d’entre elles sont des villageois. Les pilotes auraient également été tués. Photo Reuters Aroutz Sheva