Kim Jong-il remercie Mahmoud Abbas

Dis-moi qui sont tes amis je te dirai qui tu es. Selon Wafa, l’agence de presse de l’OLP. le dictateur fou nord-coréen Kim Jong-il a adressé un message de remerciements au chef de l’Autorité Palestinienne. Il y exprime sa gratitude pour le message de soutien et d’amitié que lui avait envoyé il y a trois semaines Mahmoud Abbas, à l’occasion de la fête nationale nord-coréenne mais aussi en pleine crise aigüe entre Pyong Yang et Washington.

Mahmoud Abbas rendait hommage aux « nombreux sacrifices en vies humaines que la Corée du Nord avait dû consentir pour sa liberté et son honneur (après l’occupation japonaise) », et établissait bien entendu un parallèle avec le sort du « peuple palestinien ». Mahmoud Abbas remerciait également le dictateur nord-coréen pour son soutien sans faille à la « cause palestinienne ».

Le message de retour adressé par Kim Jong-il à Mahmoud Abbas est clair: « La Corée du Nord soutient la lutte du peuple palestinien pour obtenir ses droits légitimes, parmi eux le retour des territoires occupés et la création d’un Etat indépendant avec Al-Quds comme capitale. Elle soutient également le combat des Syriens et des autres Arabes du Moyen-Orient qui luttent pour leur souveraineté, la stabilité et la paix de la région (…) Israël ferait mieux de réfléchir à deux fois sur les conséquences de sa campagne de provocation envers la Corée du Nord qui n’a d’autre but que de faire diversion sur les crimes de l’occupation et ses efforts pour empêcher tout processus de paix au Proche-Orient ».

Photo Illustration