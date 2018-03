Kfar Hanoar Ben Shemen: Plus qu’une école, une famille

Le Kfar Hanoar de Ben Shemen a été fondé en 1927 par le Dr Siegfried Lehman afin d’inculquer les valeurs sionistes à la jeunesse du Yichouv juif. 90 ans plus tard, le village est plus que jamais actif : 70 familles y habitent, plus de 300 élèves y étudient. Le Kfar Hanoar Ben Shemen propose une structure particulièrement adaptée aux jeunes olim, notamment aux Français.

Une éducation à l’ancienne

« Nous basons toutes nos activités et les études sur trois principes », affirme Elana la directrice, « une éducation de qualité, l’amour d’Israël et de sa terre avec des activités agricoles obligatoires, et l’acceptation de l’autre, tel qu’il est ; en d’autres termes le pluralisme ». Elana vante une éducation à l’ancienne au sein de l’école du village (de la 2de à la Terminale). « Nos classes sont à effectif réduit de 25 élèves». Pour preuve de l’excellence de l’enseignement qui y est dispensé, Elana énumère une liste non-exhaustive des personnalités issues du Kfar Noar de Ben Shemen : l’ancien Président Shimon Peres, l’ancienne ministre de l’Éducation Shoulamit Aloni ou encore le milliardaire et grand soutien d’Israël Haïm Sabban.

Un encadrement extra-scolaire sans pareil

L’immense majorité des élèves du Kfar Hanoar logent sur place, ainsi que le personnel. À la disposition des jeunes toute une série d’activités, une vingtaine au total : piscine, musique, sport, théâtre, judaïsme, et bien d’autres. Les élèves qui ont besoin d’un soutien scolaire peuvent bénéficier de cours particuliers dans toutes les matières. Elana explique que chaque dossier d’élève admis au Kfar est transmis au ministère de l’Éducation qui fixe, en fonction des revenus des parents, le montant des frais de scolarité. « Tout est compris : cours, repas, activités extra-scolaires, sorties, uniforme,… Tous les 15 jours, nous ramenons chez eux nos élèves, pour le week-end, par des bus que nous affrétons ». Il est également possible d’étudier en externat mais de l’avis des anciens du Kfar, la vie dans le village est le plus beau de leur souvenir. C’est en tout cas ce que nous affirme Yaniv Hadjadj, francophone, qui vient de finir son bac à Ben Shemen.

Un lieu idéal pour l’intégration

Le Kfar Hanoar Ben Shemen propose une structure idéale pour l’intégration des adolescents olim. La « Em Bayit », Brigitte, est d’origine française et mérite bien son titre. Yaniv le confirme, lui qui est venu sans ses parents, et a vraiment trouvé une famille d’adoption au Kfar. Brigitte est à l’écoute de chacun, même pour les petits bobos et sait orienter ceux qui en ont besoin vers des oreilles attentives et professionnelles. Par ailleurs, le fait de poursuivre ses études secondaires dans un environnement de village, avec d’autres Francophones mais entourés d’Israéliens, est un avantage considérable dans le processus d’intégration des jeunes. Yaniv nous confie qu’au début cela n’était pas facile, « mais tout le monde est tellement aux petits soins ! Même les autres élèves israéliens se mettent en quatre pour nous aider. Ce n’est que de la joie que je retiens de mon passage au Kfar ». Yaniv qui, selon ses dires, était un élève médiocre en France, a réussi à obtenir de bons résultats au bac. Il a encore vécu quelques temps au Kfar avant de s’enrôler à l’armée. Encore un exemple des capacités d’intégration du Kfar Hanoar Ben Shemen.

Pour plus de renseignements :

Patricia : 052-3541234 Patricia.oren@gmail.com

Brigitte : 054-8119519 brigittezarka@gmail.com

Avital : 052-4640256 avitalaviv63@gmail.com

Sur FB : Ben Shemen Youth Village

www.ben-shemen.org.il

Guitel Ben-Ishay