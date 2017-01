Kerry lÃ©galement responsable de la mort dâ€™Hadar Goldin

Lorsque le Secrétaire d’Etat américian John Kerry a livré son discours sur le Moyen-Orient, mercredi dernier, « il se tenait comme un Professeur dénonçant à ses élèves assidus la déréliction de leurs camarades de classe délinquants », a déclaré au Algemeiner, la mère endeuillée de de l’un des plus illustres soldats de Tsahal tombé au champ d’honneur, durant l’Opération Bordure Protectrice.

Leah Goldin, mère du défunt Lieutenant Hadar Goldin – combattant de 23 ans de la Brigade Givati, tombé dans une embuscade et tué, alors que son corps kidnappé par les terroristes du Hamas, le 1er août, au beau milieu d’un soi-disant « cessez-le-feu négocié » par Kerry – et qui était censé être entré en vigueur- au cours de l’Opération Bordure Protectrice à Gaza – ne fait, cependant, pas que se lamenter à cause de ce qu’elle appelle les paroles « brutales » dirigées contre l’Etat Juif par le plus haut diplomate sortant de l’Amérique. Elle affirme qu’elle tient Kerry pour véritablement responsable légalement et moralement de la mort de son fils et du fait que sa dépouille n’ait jamais été restituée à ses proches afin d’être enterrée en Israël.

« Hadar n’est pas une victime de guerre, mais victime d’un cessez-le-feu », dit Leah, en rejetant, dans un hébreu élégant, sa colère sur Kerry, l’ancien Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-Moon et même le gouvernement israélien qui, dit-elle n’a rien fait pour mettre la pression sur l’organisation terroriste palestinienne qui dirige Gaza, afin qu’elle restitué le corps de son fils ou contre la Communauté Internationale pour avoir renoncé à sa « mission humanitaire autoproclamée ».

« Après tout, il s’agit bien d’une mission humanitaire, non? », dit-elle.

Non seulementcela, mais « Kerry n’a même pas daigné descendre quelques marches pour venir voir dans le hall une exposition que nous avions organisée aux Nations-Unies sur l’atelier d’art d’Hadar », dit Mme Goldin,en référence à Septembre dernier, quand elle-même et son mari ont fait le voyage jusqu’à New-York au cours de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Une fois là-bas,raconte t-elle, elle a été « très déçue » par la façon dont le Premier Ministre Binyamin Netanyahu a fait mention du dossier de son fils au cours de son discours devant l’organisme mondial.

Ce que Netanyahu a dit c’est :

Les parents d’Hadar Goldin, Leah Simcha Goldin sont avec nous ici aujourd’hui. Ils ont une requête : enterrer leur fils bien-aimé en Israël. Tout ce qu’ils demandent n’est qu’une chose des plus naturelle – être en mesure de se rendre sur la tombe de leur fils Hadar, en Israël. Le Hamas refuse. Je vous implore de vous tenir à leurs côtés, avec nous, avec tout ce qui est décent dans notre monde contre l’inhumanité du hamas – Tout cela est indigne et barbare. Le Hamas enfreint toutes les lois humanitaires contenues le livre, jetons-leur le livre à la figure.

Mme Goldin pense que ces paroles sont largement insuffisantes. « Il n’a même padit qu’Hadar a été en plein cessez-le-feu », se plaint-elle. « Il n’a même pas dit qu’il en allait de la responsabilité du monde ».

« Mais c’est de leur faute à eux », dit-elle en parlant des Etats-membres de l’ONU. « Puisque ce sont eux qui ont mis sur pieds les cessez-le-feu que le Hamas s’ingéniait à violer. Eux et Kerry »

Quand on lui dpourquoi elle se focalise sur Kerry, qui ne sera plus au pouvoir dans moins de trois semaines, Mme Goldin dit : « Il ne va pas seulement partir à la retraite. Il va continuer à parcourir le globe pour s’engager dans la « diplomatie » et continuer à rencontrer des dirigeants mondiaux, après ça ».

Goldin a exprimé l’espoir que l’Administration entrante du Président-élu Donald Trump portera un autre ragard sur sa rance – et la responsabilité de Kerry dans son déclenchement- « qui est une tache sur les politiques américaines, qu’il voudra sans doute nettoyer (retirer) ».

« J’attends l’arrivée de Trump en retenant mon souffle », dit-elle. « Peut-être que son équipe et lui se comportront différemment envers les terroristes comme le Hamas, etqu’ils mettront un terme à cette mascarade en général et à la souffrance de ma famille en particulier ».

Dans deux interviews distinctes avec l’Algemeiner – l’une in Mai, à la veille du Jour du Souvenir (Yom Hazikaron) pour les soldats tombés au champ d’honneur et les victimes du terrorisme et une autre en juin en, avant la signature de l’accord de rapprochement Jérusalem-Ankara— Mme Goldin a insisté sur la nécessité « de retourner l’équation vers ceux qui dirigent » à chaque événement où le terrorisme émanant de Gaza est concerné.

« Jusqu’à présent, le Hamas a kidnappé des soldats et exigé le prix le plus lourd de la part d’Israël pour leur libération », dit-elle. s à présent, « plutôt que d’attendre que le Hamas exige d’Israël son prix à payer, on doit faire payer le prix qu’il faut au Hamas quand il ne rend pas les dépouilles » (de nos enfants).

Par exemple dit-elle, l’argent de la rénovation de Gaza, dévastée par les représailles des frappes de Tsahal en réponse à des années de tirs de roquettes s’abattant sur les villes israéliennes, devrait n’être transféré que conditionnellement.

En outre, Goldin a espéré que le gouvernement se serait servi de l’accord avec la Turquie comme levier d’action. A cause du soutien de la Turquie au Hamas, les négociations qui étaient alors ne cours depuis des années entre les gouvernements auraient dû stipuler le retour des corps d’Hadar et du Sergent d’équipage Oron Shaul, un autre soldat tombé, dont le corps demeure à Gaza.

Au cours de la réunion hebdomadaire du Cabinet, fin juin, Netanyahu a apporté un peu d’optimisme à sa cause sur ce point.

« Il y a eu beaucoup de mésinformation et de désinformation à propos d’un éventuel accord censé se concrétiser avec la Turquie », dit-il. « J’aimerais, par conséquent, clarifier que nous avons fait tous les efforts possibles, par des moyens publics et secrets, afin de ramener les dépouilles d’Oron Shaul et d’Hadar Goldin, que leur mémoire soit bénie, ainsi que les deux Israéliens détenus à Gaza [ le Bédouin israélien Hisham Al-Sayed et l’Israélien d’Ethiopie Avraham Mengistu, une personnalité mentalement instable qui a traversé la frontière de Gaza en septembre dernier]. Nous sommes en contact permanent avec les familles. Et nous ne connaîtrons pas le repos tant que nous n’aurons pas ramené les garçons à la maison ».

Quand l’accord a été scellé, cela dit, il a transpiré qu’aucune clause relative aux dépouilles des jeunes gens ni aux otages retenus n’y apparaissait – à la grande colère des familles Goldin et Shaul.

Ce dimanche, le cabinet de sécurité d’Israël a statué que les dépouilles des terroristes du Hamas ne seront plus restituées à leurs familles pour être enterrées, dans le cadre de nouveaux efforts pour faire pression sur le groupe terroriste, en vue de réaliser un accord d’échange des dépouilles. Dans ce cadre poltiique, les terroristes palestiniens seront enterrés dans un cimetière pour les combattants ennemis – et exhumés si et quand le Hamas renverra les dépuuilles d’Hadar et Oron Shaul et qu’il libérera Mengistu et al-Sayed.

Les familles Goldin et Shaul ont toutes deux fait des déclarations exhortant Netanyahu à suivre scrupuleusement cette politique et elles ont critiqué lke gouvernement « pour n’avoir rien fait » au cours des deux années et cinq mois passés afin d’assurer le retour de leurs enfants.

Non seulement ses parents survivent à Hadar, mais aussi son frère-jumeau, Tzur (à ses côtés sur la photo), sa soeur-aînée Ayelet, son frère aîné Hemi et sa fiancée Edna Seroussi, avec laquelle il devait se marier quelques semaines à peine après le jour où il a été tué.