Kazakhstan : les Israéliens n’ont plus besoin de visa

Les Israéliens se rendant au Kazakhstan n’auront plus besoin de visa. C’est ce que vient de décréter le gouvernement de ce pays, incluant Israël dans une liste d’Etats qui ne devront plus se plier à cette formalité. L’objectif est clair : favoriser les investissements et le tourisme dans le pays.

Cette décision survient quelques semaines après la visite du Premier ministre Binyamin Netanyahou au Kazakhstan qui a été particulièrement fructueuse.

L’information a été publiée par le ministère des Affaires étrangères d’Astana. Il y est précisé qu’à partir du 1e janvier 2017, ‘les citoyens de l’Union européenne, de l’OCDE, et de plusieurs autres pays comme Monaco, la Malaisie, Singapour, l’Union des Emirats arabes, n’auront plus besoin de passer par ces obstacles bureaucratiques superflus avant de venir admirer les paysages du Kazakhstan’.

Le Kazakhstan suit l’exemple de l’Ouzbékistan qui a indiqué, le mois dernier, qu’il annulait les exigences de visas pour 15 Etas. En outre, Tachkent avait précisé que le gouvernement allégeait les démarches bureaucratiques des citoyens étrangers dont Israël. Par exemple, les Israéliens âgés de plus de 55 ans souhaitant visiter les villes historiques de Samarkand et Boukhara pourront y pénétrer sans visa et devront seulement payer la somme de 50 dollars comme taxe d’entrée dans le pays.