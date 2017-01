Kathleen Kennedy Townsend en Israël : ‘vous avez un pays merveilleux’

L’avocate Kathleen Kennedy Townsend, qui est la fille du sénateur de New York Robert Kennedy assassiné le 5 juin 1968 par le Palestinien Sirhan Sirhan, a effectué un séjour en Israël. Interviewée par la première chaine de la télévision israélienne, elle a avant tout exprimé son amour pour le pays qu’elle a qualifié d’extraordinaire.

Elle a déclaré : « Comme vous devez le savoir, mon père Robert Kennedy était ici en 1948 en tant que journaliste pour couvrir la guerre et il a loué, dans ses articles, le courage des Israéliens et leur détermination à construire un nouvel Etat. Il avait ajouté qu’ils y parviendraient après les horreurs qu’ils avaient connues en Europe, bâtissant un pays démocratique basé sur des valeurs ». Elle a encore précisé : « Il a compris, lorsqu’il a vu ces Israéliens, que les Etats-Unis auraient un lien particulier avec ce pays et qu’il fallait s’assurer que ces relations restent fortes ».

Kathleen Kennedy Townsend a ensuite raconté qu’en 1968, son père s’était battu pour que 50 avions de chasse soient donnés à Tsahal et que c’était à cause de ce soutien qu’il avait été tué par Sirhan Sirhan.

Elle a ajouté : « Je me sens liée à Israël grâce à ma famille, à mon père, et vous savez que mon oncle, le président John Kennedy, est venu ici (en Israël) en 1939 et avait appelé à l’application d’une ‘solution à deux Etats’. Il avait ressenti la force d’Israël ».

Très admirative, elle a ensuite déclaré : « Vous construisez partout, vous avez un pays merveilleux, avec des bâtiments, une technologie développée, des emplois. Tout le monde devrait prendre Israël en exemple car il est composé de gens qui veulent réussir. C’est fabuleux ».

Interrogée ensuite sur les élections américaines, elle a admis qu’elle était déçue des résultats et aurait préféré voir Hillary Clinton à la présidence des Etats-Unis. Mais elle s’est montrée confiante, estimant que Donald Trump saurait servir sa patrie de façon satisfaisante.