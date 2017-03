Kaboul: attentat meurtrier dans un hôpital militaire

Les terroristes islamiques ne respectent rien, même pas les lois humanitaires les plus élémentaires. Déguisés en médecins, les cinq membres d’un commando ont fait irruption dans le plus grand hôpital militaire de Kaboul. Trois d’entre eux se sont fait exploser, les deux autres ont tiré à l’arme automatique et un long échange de feu a eu lieu avec les forces de sécurité arrivées très tard. Selon un dernier bilan il y aurait près de quarante morte et une cinquantaine de blessés, la quasi-totalité des victimes sont des patients, des médecins et des infirmières. De veritables scènes de panique se sont déroulées, de nombreux patients et membres du personnel courant dans tous les sens pour trouver un abri, y compris sur le toit du bâtiment.

Les Talibans ont démenti toute implication dans cet attentat et accusent Daech, qui a d’ailleurs revendiqué l’attaque, mais les autorités afghanes restent sceptiques.

Photo Illustration