Justice: le porte-parole de Shovrim Shetika a menti!

Le porte-parole de Shovrim Shetika, Din Issakharoff, voulait à ce point faire du tort à Tsahal qu’il avait affirmé avoir « frappé jusqu’au sang » un Arabe palestinien menotté durant son service militaire en 2014. Une procédure avait alors été engagée contre lui, et après une enquête de pluieurs mois, le Parquet a annoncé jeudi la clôture du dossier au motif que « les faits allégués par le prévenu ne se sont jamais produits ».

Din Issakharov avait fourni une vidéo truquée le montrant soi-disant en train de molester violemment un jeteur de pierres arabe menotté, sur ordre de son commandant de compagnie. Dès le début, les camarades d’Issakharoff qui étaient sur place avaient affirmé que cette scène ne s’était jamais produite et avaient eux-aussi diffusé une vidéo prouvant qu’il a menti.

Suite à cela, la ministre de la Justice Ayelet Shaked avait saisi le conseillei juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit pour lui demander d’ordonner une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. « Ou bien il ment effrontément pour salir Tsahal ou bien il a effectivement agi avec violence et il faut le juger pour cela », avait dit la ministre. Au mois de juin, Din Issakharov avait été convoqué au poste de police de Hevron, ce qui avait provoqué la réaction de l’avocat Michaël Sferd, qui représente l’organisation pro-palestinienne Yesh Din, dénonçant « une utilisation de la loi pour poursuivre les opposants politiques du gouvernement »…

Dans le cadre de l’enquête, la « victime », Hassan Julani a été convoqué lui-aussi. Il a confirmé son arrestation pour jets de pierres mais a nié avoir été violenté autrement que lors de son opposition à la mise des menottes. Pas plus qu’il n’a saigné ou qu’il se serait évanoui sous les coups comme l’a affirmé Issakharov. La police avait conclu que la version présentée par Juliani correspondait à celle du commandant de compagnie ainsi que celles des camarades de Din Issakharoff.

Dans ses attendus, le Parquet indique notamment que « Din Issakharoff a sciemment choisi de transformer une situation d’utilisation légitime de la force en violence disproportionnée et cruelle… ».

Un dossier qui met magistralement en lumière les méthodes mensongères et malveillantes de cette organisation qui s’est donné pour objectif de colporter des mensonges et des inexactitudes sur Tsahal à l’étranger.

Après la décision du Parquet, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a écrit: « Shovrim Shetika ment et salit la soldats de Tsahal à travers le monde. Aujourd’hui, ce fait a obtenu une preuve supplémentaire pour quiconque avait encore un doute. La vérité finira par l’emporter ».

La ministre de la Justice a publié le communiqué suivant: « Il s’avère que le porte-parole de Shovrim Shetika est une menteur qui salit l’Etat d’Israël et ses soldats à travers le monde. Je félicite ses camarades de l’armée qui ne sont pas restés inactifs et n’ont pas été prêts à laisser passer ces mensonges. Il est bon que la vérité soit sortie au grand jour sur cette organisation qui construit son succès à l’étranger sur le compte d’Israël et de ses soldats ».

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely s’est félicitée de la « défaite du porte-parole de Shovrim Shetika » et du fait que « les mensonges de cette organisations sont enfin montrés au grand jour ». Elle a appelé à la poursuite du combat contre le financement étranger d’organisations telles que Shovrim Shetika qui s’attaquent à Israël sous couvert de défense des droits de l’homme.

Le président de l’organisation Im Tirtsou, Matan Peleg s’est félicité de la décision du Parquet et souligné que « le seul objectif de Shovrim Shetika est de satisfaire ses commanditaires étrangers au détriment de la vérité ».

Quant à Shoverim Shetika elle-même, son président Avner Gevariyahou n’a rien trouvé mieux que d’écrire: « Nous ne sommes pas surpris. Ce qui avait commencé par un ordre politique donné par la ministre de la Justice est devenue une enquête politique qui a donné lieu à une conclusion politique et partiale ». Et comme tous les gens de gauche qui généralement défendent becs et ongles l’Etat de droit et le système judiciaire, il accuse cette fois-ci le Procureur de l’Etat Shaï Nitzan d’être « le valet politique d’Ayelet Shaked » et d’avoir « failli à son rôle de défenseur des citoyens contre la toute-puissance du pouvoir ».

Entre vérité et idéologie destructrice, Shovrim Shetika et ses organisations soeurs n’hésitent jamais.

