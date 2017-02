La justice donne raison aux habitants de Migron!

Le tribunal de paix de Jérusalem a condamné lundi les requérants arabes palestiniens dans leur procès civil contre les habitants du yishouv (évacué) de Migron (Binyamin). Ils devront payer 7.000 shekels à la direction de l’avant-poste et 12.000 shekels à l’Etat. La raison de cette décision est que les requérants ne sont pas arrivés à prouver leur propriété du terrain sur lequel étaitent installées les familles juives avant d’en être expulsées! Non contents d’avoir obtenu l’expulsion humiliante des familles juives, les requérants arabes les avaient attaqué devant la justice civile pour obtenir des dommages et intérêts pour « les années de présence illégale sur leurs terres »!

Pour la juge Myiram Lifschitz-Privas, les requérants doivent dédommager les familles juives de Migron pour les désagréments qui leur ont été causés durant toute la procédure, notamment en les faisant courir sans cesse au tribunal. Par ailleurs, la cour a désormais interdit à ces requérants de saisir une nouvelle fois la justice sur ce dossier.

Du côté des familles de Migron, qui deouis quatre ans ont été relogées sur la colline voisine de Guivat Ha-Yeqev, il s’agit d’une nouvelle démonstration de l’injustice qu’ils ont subie mais surtout de la mauvaise foi des requérants et celle de Shalom Akhshav qui les avait encouragés à saisir de la justice et soutenus tout au long des procédures.

Le comité des habitants de Migron va désormais exiger de l’Etat qu’il permette aux familles expulsées de retourner sur le site de Migron qui depuis 2012 est sous la responsabilité de Tsahal. Ils espèrent aussi que la loi de régularisation évitera à l’avenir de tels dénis de justice.

Photo Flash 90