En juillet, les plaques d’ immatriculation auront 8 chiffres, pas 7 !!!

A partir du 1er Juillet, les nouvelles voitures en Israël auront des plaques d’immatriculation avec huit chiffres. Le changement sera applicable uniquement aux nouvelles voitures acquises après cette date. D’autres voitures continueront à avoir des plaques à 7 chiffres.

Les statistiques du ministère des transports montrent que près de 300.000 nouvelles voitures sont achetées en Israël chaque année. Au rythme actuel, il y a seulement un nombre suffisant de plaques d’immatriculation pour durer six mois.

Comme le ministère des Transports prépare ces changements, le service des cartes grises sera fermé de ce lundi au mercredi, et les services liés à l’automobile ne seront pas disponible sauf par le biais du ministère de transport, en ligne ou par téléphone (* 5678), ou via les bureaux de poste. D’autres services, comme le renouvellement des permis et le paiement des frais, pourront être effectués pendant cette période.

Source www.ashdodcafe.com