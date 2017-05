Une réunion spéciale s’est déroulée au sein du « comité d’immigration, d’absorption et de la diaspora » du parlement israélien, pour marquer 25 ans depuis la création des relations diplomatiques entre Israël et l’Azerbaïdjan.

La réunion a été initiée par la députée Ksenia Svetlova (Union Sioniste) et a inclus la participation du ministre de l’Environnement et du Patrimoine Zeev Elkin et du chef du comité d’Absorption le député d’origine éthiopienne Avraham Ngosa.

La réunion traitait de l’amélioration des déjà « excellentes » relations diplomatiques entre les deux pays et de la manière d’établir des relations culturelles et touristiques plus fortes entre les deux pays.

L’ambassadeur d’Israël en Azerbaïdjan a déclaré que « les Juifs d’Azerbaïdjan sont une marque déposée » signifiant qu’ils sont très aimés de toute la Nation. « En Azerbaïdjan, la seule colère est de voir que leurs meilleurs médecins, enseignants, et personnalités diverses, ont quitté le pays pour Israël » a expliqué l’ambassadeur avec un trait d’humour.

À l’heure actuelle, 30,000 membres de la communauté vivent encore dans le pays.

Par JSSNews

Retrouvez un dossier spécial Azerbaïdjan dans l’excellent magazine et site internet Causeur.