Les Juifs allemands craignent plus l’antisémitisme musulman que celui d’extrême droite

Pour les juifs allemands, l’antisémitisme musulman est plus à craindre que l’antisémitisme de l’extrême droite. Qu’attend le CRIF, en France, pour le reconnaître ?

La communauté juive d’Allemagne se dit de plus en plus inquiète pour sa sécurité et redoute en particulier l’antisémitisme au sein de la population musulmane et chez les réfugiés et migrants, affirme un rapport bi-annuel d’experts sur l’antisémitisme mandatés par le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, et publié ce lundi.

A la question « Quelles personnes ou groupes de personnes vous ont physiquement, verbalement ou moralement agressé en 2016 ? », une majorité de juifs allemands a répondu : « des musulmans ».

Le rapport, qui constate une réalité que les médias font de leur mieux pour cacher, insiste sur la perception de la menace par la communauté juive allemande alors que les services de renseignement allemands ne la prend pas en compte.

Car l’Office de protection de la Constitution allemande (équivalent des renseignements généraux) surveille traditionnellement les actes antisémites commis en Allemagne par des militants d’extrême droite ou des néo-nazis. En 2015, sur 36 atteintes de nature antisémite, 30 sont recensés commen commis par l’extrême droite et seulement 4 par des « étrangers », alors que le vécu des juifs allemands est fort différent.

Pour nuancer la perception des Juifs allemands, laquelle est terriblement politiquement incorrecte et certainement peu conforme au discours officiel bénissant les bienfaits de l’immigration, la commission, composée d’universitaires et de chercheurs et mise en place en 2014 affirme que la perception des Juifs serait faussée par les réseaux sociaux qui ont un effet d’amplification de « la haine et de l’agitation antisémite », ce qui n’a pas convaincus les Juifs confrontés à la réalité bien connue et bien documentée dans le sang, hélas, de l’antisémite de l’islam.

Le groupe d’experts s’alarme d’un autre aspect inquiétant : « la population non juive ne considère pas que les manifestations actuelles d’antisémitisme soient un problème, alors que les juifs d’Allemagne, eux, se sentent de plus en plus menacés » par les musulmans.

Ils recommandent en priorité la nomination par la chancellerie d’un médiateur gouvernemental pour coordonner la lutte contre l’antisémitisme.

Environ 1,5 million de demandeurs d’asile venant de pays à majorité musulmane, qui ont chassé tous leurs juifs entre 1948 et 1960, aux lois ouvertement antisémites qui interdisent d’entrée les citoyens porteurs de passeports israéliens, et dont la culture antisémite est inscrite dans le coran, sont entrés en Allemagne depuis 2015.

En janvier 2016, la chancelière Angela Merkel avait appelé à « agir de façon intensive » contre l’antisémitisme, appelant notamment à la vigilance des jeunes originaires de pays « où la haine d’Israël et l’antisémitisme sont répandus ».

Le débat a été relancé début avril, lorsque des parents avaient expliqué à la presse avoir dû retirer leur fils de 14 ans d’une école publique où il avait été victime de harcèlement verbal antisémite et d’une agression physique de la part de camarades musulmans, notamment turcs.

Actuellement environ 200.000 juifs vivent en Allemagne, ce qui fait de cette communauté la troisième d’Europe, derrière la Grande-Bretagne et la France.

https://www.lorientlejour.com/article/1048232/les-juifs-allemands-redoutent-dabord-lantisemitisme-de-musulmans-selon-un-rapport.html