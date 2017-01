La juge Naor dénonce : « Un danger pour la démocratie »

La juge Myriam Naor, présidente de la Cour suprême, a dénoncé les attaques contre la justice militaire suite à la condamnation du soldat El-Or Azaria. Elle a souligné que le tribunal militaire était un système judiciaire indépendant et qu’elle ne tolérerait aucun langage grossier comme ceux qu’elle avait entendus après la lecture du verdict et ‘qui ne convenaient pas à une société normale’. Elle a toutefois ajouté qu’une critique sérieuse sur les détails de la sentence était tout à fait légitime.

‘Mais les réactions de ces derniers jours ont dépassé les limites du discours légitime et constituent un danger pour l’état de droit et pour la démocratie’, a-t-elle indiqué. Et d’affirmer: “Quels que soient les tribunaux, les juges ne peuvent en aucun cas céder aux incitations et aux menaces. Ils n’ont pas d’autre autorité que celle de la loi C’est ainsi que se sont toujours comportés les juges d’Israël et ils continueront ainsi ».