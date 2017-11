Judée-Samarie: Tsahal présente un plan sécuritaire global à long terme

Sur instruction du ministre de la Défense Avigdor Lieberman, Tsahal a élaboré un plan global et détaillé concernant les besoins sécuritaires en Judée-Samarie pour les quinze prochaines années. Il s’agit principalement des infrastructures routières ainsi que des moyens de protection des localités juives.

Ce plan a été supervisé par le général Rony Nouma, commandant de la région militaire centre en collaboration avec les échelons professionnels de Tsahal, la Défense passive, l’Administration civile de Judée-Samarie, le directeur-général du ministère de la Défense, l’Office nationel d’urgence et le vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan.

Avigdor Lieberman a déclaré: « C’est la première fois que la défense nationale élabore un plan stratégique global pour la Judée-Samarie sur une longue durée. Ce plan améliorera de manière significative la sécurité des localités juives ainsi que des principaux axes routiers qui traversent ces deux régions et les préparera à l’augmentation prévisible de la population ».

Les travaux programmés touchent entre autres à l’amélioration de l’état des routes, le tracé de routes de contournement, la modernisation et l’extension de l’éclairage, l’amélioration du réseau cellulaire, le renforcement des passages entre la Judée-Samarie et le reste d’Israël, l’édification de barrières et d’obstacles, l’amélioration des infrastructures des transports publics, l’installation de radars et de systèmes de vidéosurveillance etc.

Ce plan classe les travaux par ordre de priorité afin qu’ils puissent être intégrés dans chaque loi budgétaire, année après année. Il doit maintenant être présenté au Conseil de la sécurité nationale, puis à la commission des Affaires étrangères et de la Défense ainsi qu’à toutes les instances concernées.

Photo Flash 90