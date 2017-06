Judée-Samarie: le gouvernement va autoriser de nouvelles planifications

Pour la première fois de l’élection de Donald Trump, la Haute-commission de planification de l’Administration Civile en Judée-Samarie va se réunir pour autoriser des plans de constructions pour 2.600 unités de logement. Ces constructions sont prévues essentiellement dans les fameux « blocs de localités » mais pas uniquement. Certaines unités seront par exemple construites à Kfar Tapouah’ en Samarie.

Contrairement à l’ancienne administration américains, ces nouvelles planifications n’entraîneront pas de réaction de la part de Washington car un canal de coordination a été créé entre le gouvernement israélien et la Maison-Blanche concernant le rythme et l’ampleur de la construction juive.

En début de semaine, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait prévenu les ministres et députés du Likoud qu’il n’y avait pas de chèque en blanc de la part de l’Administration américaine et qu’il fallait agir avec intelligence et doigté sur des questions telles que la construction en Judée-Samarie.

Photo Flash 90