Judée-Samarie: démantèlement d’une cellule travaillant pour l’Iran

Le Shin Bet a fait savoir mercredi qu’il a mi la main en Judée-Samarie sur un membre d’un réseau qui travaille pour le compte des services de renseignements iraniens.

Le suspect arrêté, Muhmad Maharma, de Hevron, avait été recruté par un proche familial qui vit en Afrique du Sud. Lors de l’enquête menée par le Shin Bet il s’est avéré que depuis 2015, les renseignements iraniens se servent de l’Afrique du Sud comme QG pour recruter et actionner des agents pour Israël.

Le suspect arrêté était chargé non seulement de créer un réseau ou collecter des renseignements mais aussi d’organiser des attentats. Il avait déjà réussi à « embaucher » deux candidats. Titulaire d’un diplôme en informatique, Muhmad Maharma devait notamment ouvrir un magazin de matériel informatique à Hevron par lequel passeraient toutes les informations à destination des services de renseignements iraniens. Sa mission était également de recruter des terroristes pour des attentats-suicide ou à l’arme automatique, notamment des Arabes israéliens qui peuvent circuler librement, et de suivre une formation dans la fabrication d’explosifs et le maniement des armes.

Après cette découverte, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré: « L’Iran utilise directement des terroristes contre l’Etat d’Israël. Il ne s’agit pas uniquement de soutien au terrorisme comme il le fait avec le Hamas, le Hezbollah ou le Jihad Islamique, mais également d’organiser lui-même des actes terroristes en Israël ».

