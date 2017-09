« Le judaïsme français est unitaire »: Le Grand Rabbin de France Haïm Korsia

Ce début d’année est toujours l’occasion d’un retour aux sources et d’un bilan. Nos sources, nous les avons, pour beaucoup aussi en France. Depuis Israël, nous restons branchés sur ce qui s’y passe en général mais surtout ce qui concerne la communauté juive à laquelle nous sommes restés attachés.

Cet attachement est bien réciproque et c’est avec enthousiasme que le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, a bien voulu répondre à nos questions en cette période de fêtes, très chargée.

Le P’tit Hebdo: Alors que nous entamons les premiers jours de 5778, comment décrivez-vous la communauté juive de France?

Grand Rabbin Haïm Korsia: La communauté juive de France est diversifiée dans sa manière de pratiquer, de croire, de s’engager et dans son rapport à Israël. Cette diversité fait justement, des Juifs de France, une communauté fondamentalement unitaire. Par l’intermédiaire de nos grandes institutions comme le Consistoire, le CRIF, le FSJU, l’OSE, le CASIP COJASOR, et l’ensemble du tissu associatif ; par l’intermédiaire aussi du tissu cultuel, de nos synagogues, nous parvenons à produire de l’unité dans la diversité.

C’est, je le crois, une caractéristique essentielle de la communauté juive de France, qui gagne à servir de modèle, notamment en Israël où on a parfois tendance à catégoriser.

Lph: Est-ce que »dynamique » est aussi un mot qui correspond à cette communauté?

Gd Rabbin H.K.: La communauté juive de France est ouverte à tous. De Paris à Toulouse en passant par Lyon et Strasbourg, on recense de nombreuses activités, des débats et une ouverture qui contribuent à construire cette unité que j’évoquais.

Il est vrai que dans certaines villes, il est parfois difficile d’avoir un minyan. Mais parallèlement, des communautés naissent encore aujourd’hui en France. Je me suis rendu récemment à Blois pour une conférence. Cette ville est symbolique puisqu’elle est l’une des premières à avoir subi des pogroms antisémites. Pendant de très nombreuses années, les Juifs de Blois devaient se rendre à Orléans ou Tours pour avoir des services communautaires. Lors de ma visite, j’ai rencontré une personne qui s’est portée volontaire pour faire revivre la communauté juive sur place. Aujourd’hui le pari est tenu !

Lph: En 5778, est-il difficile d’être Juif et Français sans risquer de s’assimiler? Où doit-on placer le curseur, la limite à ne pas franchir?

Gd Rabbin H.K.: Vous avez raison de parler de curseur. Tout est dans la notion de dosage. Les Juifs sont une part du génie français. La Maire de Paris, par exemple, ne fait pas un discours sans rappeler l’apport du judaïsme à la Cité, même lorsqu’elle ne s’adresse pas à un public communautaire. La République s’est construite aussi grâce à l’apport du judaïsme. Je suis fier d’avoir rétabli dans toutes les synagogues le Shabbat, la prière pour la République française. Cette prière est fidèle à nos textes et conforme à notre aspiration en tant que Juif et en tant que Français.

De tout temps, l’intégration a été le mot d’ordre du judaïsme. L’erreur qui a pu être commise a été de penser qu’on serait davantage français en étant moins juif. Comme on le disait sous la IIIe République : « Juif à la maison, Français à l’extérieur« . Cette vision a conduit à rendre les Juifs schizophrènes.

On doit être pleinement juif et pleinement français.

Lph: La France d’aujourd’hui permet-elle aux Juifs d’être pleinement Juifs et pleinement Français? Les récents attentats et actes antisémites peuvent donner le sentiment inverse…

Gd Rabbin Haïm Korsia: On dit qu’être Juif c’est être inquiet. Pas pour nous, mais pour ce qu’est la France. La citoyenneté a été accordée aux Juifs de France en 1791. L’histoire a connu des hauts et des bas, avec notamment l’Affaire Dreyfus ou la période de Vichy. Il s’agit d’un continuum historique dans lequel nous devons veiller en permanence à ce qui est important. Chaque jour nous devons renouveler cette relation, à l’image de « l’Eternel (qui) renouvelle tous les jours la création du monde ».

Lph: Diriez-vous que la France est devenue antisémite?

Gd Rabbin H.K.: Il y a des antisémites en France, mais il n’y a pas d’antisémitisme officiel ou cautionné par les autorités. J’en veux pour preuve les engagements du Président Macron et du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Outre un discours présidentiel remarqué au Vel d’Hiv, dans lequel Emmanuel Macron a affirmé avec force que l’antisionisme était de l’antisémitisme, il convient de souligner que le gouvernement a prévu une enveloppe de 100 millions d’euros sur trois ans pour la répression sans limite des actes antisémites et un changement dans l’éducation de nos jeunes. Un nouveau délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie (DILCRAH) a été récemment nommé. Cela s’ajoute aux 3 millions d’euros alloués pour la sécurisation des lieux communautaires.

Lorsque l’essai »Les Territoires perdus de la République » a été publié en 2002, il a été négligé. Aujourd’hui, on constate que des moyens sont donnés pour lutter contre les antisémites en France. Ce qui est nouveau aussi, c’est que le personnel politique français commence à dire qu’il faut s’inspirer de la capacité de résilience du peuple israélien. Notre mot d’ordre « Et tu choisiras la vie », qui nous vient du Deutéronome, est érigé en modèle.

Lph: Quel est le rôle du Grand Rabbin de France lorsque des événements se déroulent en Israël et que notre pays est attaqué également en France?

Gd Rabbin H.K.: Je suis évidemment sensible à tout ce qui se passe en Israël. J’ai pris mes fonctions au moment de l’enlèvement et de l’assassinat des trois jeunes dans le Goush Etsion. J’ai tout de suite organisé des prières dans nos synagogues. Les Juifs français vibrent à l’unisson avec les Israéliens, dans les joies comme dans les peines, et Israël vibre avec la communauté juive de France.

Si je soutiens Israël, je me refuse toutefois à entrer dans le débat politique, qui doit demeurer un débat interne. Je ne commenterai donc pas les options politiques des uns ou des autres, car là n’est pas mon rôle.

Lph: Quelles relations entretenez-vous avec le Grand Rabbinat d’Israël?

Gd Rabbin H.K.: Nous avons des liens très proches avec les Grands Rabbinats d’Israël. Ils gèrent tout un pays, nous gérons une communauté, mais nous avons beaucoup d’échanges, s’agissant en particulier des tribunaux rabbiniques. Nos relations sont fructueuses, même si des tensions peuvent naître parfois.

Ceci étant, nous menons une coopération étroite sur différents sujets et nous nous inspirons des méthodes israéliennes comme en ce qui concerne notamment le guett, l’acte de divorce, dans le cas d’un mari récalcitrant.

Lph: Accompagnez-vous les Juifs de France qui choisissent de faire leur alya?

Gd Rabbin H.K.: Nous les accompagnons bien sûr et nous considérons qu’ils sont toujours des membres de notre communauté même en Israël. Je pense qu’une alya est réussie, dès lors que l’on devient un ambassadeur du judaïsme français, qui apporte tant à Israël. Gardons bien à l’esprit que si autant de Juifs de France font leur alya, c’est parce que dans nos synagogues et dans nos centres communautaires, nous avons toujours conservé la prééminence et la centralité d’Israël. La communauté juive de France a toujours porté un sionisme fier et fervent.

Lph: Les nombreux départs vers Israël ces dernières années ont-ils déstabilisé les communautés juives de France?

Gd Rabbin H.K.: Elles auraient pu en pâtir, mais ce n’est pas le cas. En allant vers celles et ceux qui s’étaient mis en retrait de toute vie communautaire, et en leur expliquant qu’ils ont aussi un rôle à jouer, qu’ils sont indispensables, ces fidèles un temps éloignés, sont désireux de prendre une part active à la vie juive. En général, ils n’attendaient que ce discours pour revenir.

Lph: Nous approchons de Yom Kippour. Le mois de Tichri est un mois fort de notre calendrier. Mais il peut aussi devenir une routine… Comment en faire un moment chaque année aussi solennel et exaltant?

Gd Rabbin H.K.: Le Shabbat d’avant Rosh Hashana, nous n’avons pas annoncé le Rosh Hodesh. C’est la seule fois dans l’année. Cela nous apprend que nous devons être capable de laisser de côté ce que l’on a vécu pour commencer autre chose. Il ne s’agit, bien entendu, pas d’un happening. Ces jours sont les Jours Redoutables, nous devons avoir conscience que ce commencement est toujours difficile. Mais nous y arrivons ; et le plus difficile est toujours le début du chemin : les Jours Redoutables se terminent par la joie de Simhat Torah.

Comme il est écrit dans le Deutéronome (XXVIII, 47): « (Tout ce qui t’arrive, advient) parce que tu n’as pas servi D’ieu, avec joie, contentement du cœur et dans l’abondance ». Il est fondamental de tout faire dans la joie, même Yom Kippour! Yom Kippour permet les retrouvailles. Ensemble, unis dans cette journée unique, c’est tellement beau ! Nous n’avons qu’à être convaincus que nous avons chacun une spécificité à faire entendre dans ce monde. Nous demandons à D’ieu de nous préserver pour pouvoir l’apporter. Les hommes n’ont jamais été trahis par la miséricorde de D’ieu.

Le mois de Tichri est la période propice pour formuler des vœux. Aussi me permettrez-vous de souhaiter à vos lecteurs Shana Tova, Ktiva ve Hatima Tova ! Que cette année soit belle et douce, qu’elle vous procure bonheurs, joies, satisfactions et accomplissements !

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Crédits photo: DR