Journées de la francophonie en Israël

Du 10 au 18 mars 2017

La Journée de la francophonie – le 20 mars – est célébrée depuis 1998 dans le monde entier, à l’initiative de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Il s’agit d’une célébration festive autour de la langue française et des cultures francophones qu’ont en partage plus de 70 pays. De nombreux événements sont traditionnellement organisés en Israël à travers tout le pays pour cette occasion. Festival du cinéma francophone, dictées, représentations théâtrales, concerts et spectacles de rue, de nombreux événements s’échelonneront du 10 au 18 mars 2017 pour célébrer la francophonie.

Voir tout le programme en détail et les informations pratiques pour s’inscrire et participer dans le communiqué de presse en PJ.

