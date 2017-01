Journée internationale de la Shoah à l’Unesco de Paris

Le monde entier marque ce vendredi 27 janvier la ‘Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste’ instituée par l’Onu le 1e novembre 2005 par une résolution adoptée par son Assemblée générale. A cette occasion, l’exposition ‘Archeologia’ du Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau a été inaugurée ce jeudi à la Maison de l’Unesco à Paris. Elle est organisée en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et restera ouverte jusqu’au 17 février. Elle présente des objets personnels ayant appartenu à des déportés juifs qui ont été massacrés dans les camps de la mort nazis. Il y a des peignes, des montres, des bouteilles de parfum, des boutons de vêtements, etc., découverts au cours de fouilles effectuées en 1967 et entreposés dans 48 boites en carton contenant plus de 16 000 objets personnels à l’Académie polonaise des Sciences de Varsovie.