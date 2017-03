Journée internationale de la femme : Voici quelques chiffres concernant les femmes en Israël

Selon un nouveau rapport du Bureau central des statistiques (CBS) publié aujourd’hui (lundi) avant la Journée internationale de la femme qui sera célébrée cette semaine, les femmes israéliennes gagnent moins que les hommes, sont plus instruites, vivent plus longtemps et sont moins impliquées dans des accidents de la route…….Détails……..

Le revenu mensuel moyen des femmes salariées en Israël en 2015 était de 7666 NIS contre 11.219 NIS pour les hommes. Cela représente un écart de revenu mensuel moyen de 31,7% !

Une des raisons de cet différence provient de la différence du nombres d’heures travaillées, 44,9 heures par semaine pour les hommes et 36.7 heures par semaine pour les femme.

Cela laisse cependant un écart non justifié de 15,1%.

Sur le marché du travail

Le taux de femmes âgées de plus de 15 ans qui font parties de la population active était en 2015 59,4%, contre 69,1% pour les hommes. Environ 32% des femmes avaient un emploi à temps partiel, contre 13% des hommes.

En 2015, le taux de personnes diplomées était de 69% des femmes contre seulement 56% chez les hommes. Le taux d’admission à l’université était de 56% chez les femmes contre 46% chez les hommes.

Selon le rapport, en 9 ans (entre 2006 et 2015) 314.400 personnes ont étudié en Israël, dont 183.000 femmes (58,4%).

En comparaison, entre 1969 et 1970, les femmes ne représentaient que 43,3% des étudiants.

Espérance de vie

Selon les statistiques, l’espérance de vie en Israël était en 2015 de 84,1 ans pour les femmes et de 80,1 ans pour les hommes. Entre 2005 et 2015, l’espérance de vie des femmes et des hommes a augmenté de 1,9 ans.

En Israël, fin de 2015, il y avait 3,102,500 femmes âgés de 15 ans et plus, dont 12.3% avaient plus de 65 ans, contre 9,9% chez les hommes.

Parmi les personnes âgées de 85 ans et plus, il y avait 62,6% de femmes.

Mariage et enfants

Environ 51.000 femmes se sont mariées en 2014, 90% d’entre elles pour la première fois.

L’âge moyen des femmes qui se marient pour la première fois était de 25 ans, comparativement à 24,5 ans en 2004.

En 2015, l’âge moyen des femmes qui se marient pour la première fois chez les juives était de 25,9 ans, chez les Chrétiennes de 25,8 ans, chez les musulmanes de 22,2 ans et chez les Druzes de 24.1 ans.

Environ 173.800 femmes ont accouché en 2015. Le nombre moyen d’enfants qu’une femme en Israël est de 3,09, bien plus élevé que dans les pays de l’OCDE, ou ce chiffre atteint difficilement 1,7.

La satisfaction et la dépression



89% des femmes comme des hommes, ont indiqué qu’elles sont satisfaites de leur vie.

58% sont satisfaites de leur situation économique contre 41% qui ne le sont pas.

27% des femmes ont indiqué qu’elles se sentent stressées souvent ou toujours.

19% des femmes ont un sommeil perturbé.

8% des femmes ont déclaré se sentir souvent déprimée.

En 2015, 710.000 femmes se sont inscrits aux services sociaux, soit environ 54% de tous les inscrits.

Sur la route

En 2015, 1,7 million de femmes avaient des permis de conduire, soit 43% de l’ensemble des conducteurs.

Chez les juifs, les femmes représentent 45% de tous les détenteurs de permis de conduire, contre seulement 36% chez les Arabes.

Le taux des femmes arabes autorisées à conduire est cependant en constante augmentation.

En 2016, les femmes représentaient 41% des victimes et 24% des personnes tuées dans des accidents de la route.

Elles ne représentent cependant que 25% des conducteurs impliqués dans des accidents de la route ayant occasionné des blessés et elles ne représentent que 11% des conducteurs impliqués dans des accidents de la route ayant entrainé des morts.