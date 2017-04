« Journée de la colère »: nombreux affrontements entre émeutiers arabes et Tsahal

Une « Journée de la colère » avait été décrétée vendredi en Judée-Samarie en signe de solidarité avec les terroristes grévistes de la faim. Des affrontements avec jets de pierres et incendies de pneus ont eu lieu en de nombreux endroits entre émeutiers et Tsahal après les prières dans les mosquées où les prédicateurs avaient bien « chauffé » les fidèles. Une manifestation a même eu lieu sur l’Esplanade du Temple avec des slogans hostiles à Israël et soutenant les terroristes.

Le Croissant rouge fait état de 53 blessés durant cette journée.

Photo Tsahal