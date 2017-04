Journée des bonnes actions : respecter les défunts

Cette journée, fixée au 2 avril, a pour objectif d’unir les gens dans des activités généreuses. Le projet a été lancé en 2007 en Israël par la femme d’affaires philanthrope Shari Arison à travers Rouah’ Tova, une organisation à but non lucratif qui crée des liens entre les gens qui souhaitent faire du bénévolat et des organisations qui ont besoin d’une assistance.

A l’heure actuelle, elle est marquée dans le monde entier, incitant des volontaires de 93 pays à faire quelque chose de particulier ce jour-là pour son prochain, pour la communauté ou pour l’environnement.

Parmi toutes les actions réalisées ce jour-là en Israël, on peut citer celles de l’organisation Alon qui s’est fixé comme mission de retrouver des disparus et a décidé cette fois d’agir pour les défunts.

Des volontaires d’Alon se sont rendus au cimetière du Har Hamenouhot à Jérusalem et pendant plusieurs heures, ont réparé des pierres tombales et ont nettoyé celles qui semblaient négligées.

Le président de l’association, Eviatar Elbaz, a déclaré à Aroutz Sheva : « Pendant toute l’année, nous nous occupons de localiser des disparus et de sauver des vies en accomplissant le commandement ‘et tu choisiras la vie’. Cette fois, nous avons jugé utile de consacrer cette ‘journée des bonnes actions’ pour les défunts car avec eux, il s’agit de ‘Hessed chel Emet’, c’est-à-dire un acte de bienfaisance pur. Nous savions qu’il y avait dans ce cimetière des tombes qui n’étaient pas entretenues ».

