Le journaliste Ben-Dror Yemini fustige l’hypocrisie de ses confrères

Le journaliste Ben-Dror Yemini (Maariv) a sévèrement critiqué l’attitude de la plupart de ses confrères dans l’affaire Netanyahou-Sigmar Gabriel. Dans le supplément de Maariv de Shabbat il a notamment écrit:

« Et voici que tous mes collègues ou en tout cas la plupart d’entre eux, qui savent très bien qu’il y a des choses qui ne se font pas dans les relations internationales, qui s’étaient opposés au discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès et qui se sont réjouis de l’attitude ferme de l’Allemagne face à l’ingérence d’Erdogan se sont soudain dressés comme des robots en faveur du ministre allemand des Affaires étrangères et contre Binyamin Netanyahou. Bande d’hypocrites! Cette affaire était pourtant très grave. Lorsque Binyamin Netanyahou était allé devant le Congrès américain, c’était pour lutter en faveur des intérêts d’Israël, mais Sigmar Gabriel s’est entêté à vouloir rencontrer des organisations d’extrême gauche qui servent la propagande hideuse contre Israël à travers le monde. Le ministre allemand a eu le culot de dire que tout dirigeant étranger qui vient en Allemagne a le droit de rencontrer qui il souhaite! Vraiment?? Est-ce que le gouvernement allemand a autorisé dernièrement un ministre turc de rencontrer des originaires de Turquie dans le cadre de la campagne pour le référendum? Non! »

Voilà qui est dit, car en effet, les grands médias israéliens se sont tous rangés derrière le ministre allemand des Affaires étrangères et accusé le Premier ministre de porter atteinte aux relations israélo-allemandes. Il n’y a eu que les sites Aroutz 7, Srugim ou la chaîne Aroutz 20 qui ont justifié l’attitude du Premier ministre.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90