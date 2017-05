Le journaliste auteur de la fausse vidéo anti-orthodoxe congédié !

Reshet TV a révoqué les deux employés ayant fabriqué la vidéo de « fake news » anti-orthodoxe.

Rechet TV, qui exploite la chaîne Aroutz 2, a renvoyé dimanche soir les deux journalistes qui étaient responsables d’une vidéo téléchargée sur Facebook et qui s’est avérée être un « fake news » calomniant les orthodoxes.

Dans la vidéo, qui a été postée à la fin de la semaine dernière, le journaliste Guy Hochman était filmé en train de marcher dans un quartier de Bené Brak en tenant un drapeau israélien afin de découvrir les réactions des résidents de la ville. Il a prétendu que des habitants ont craché sur lui et lui ont jeté des œufs et que lui et l’équipe qui l’accompagnait ont ressenti « un vrai danger pour leur vie ».

Mais des témoins oculaires ont affirmé que, bien que le journaliste ait tenté de provoquer un incident en brandissant le drapeau au centre du quartier Satmar de Bené Brak, personne ne lui a accordé la moindre attention. Plus tard dans la vidéo, cependant, quelque chose se produit. On voit deux motocyclistes s’emparer du drapeau et le briser.

La station de radio orthodoxe Kol Hazman a ensuite révélé que la vidéo avait mise en scène par le journaliste.

Rechet TV, tout en refusant d’abord d’admettre que la vidéo était une falsification de la vérité, a choisi de l’enlever de sa page Facebook vendredi.

« Malheureusement, bien que la vidéo publiée ne soit pas un faux, à la lumière des dommages possibles aux sentiments du public, et à la lumière des commentaires reçus, nous avons décidé de la supprimer immédiatement « , a déclaré vendredi le radiodiffuseur.

Cette histoire de « fake news » anti-orthodoxe a enflammé les médias sociaux, mais n’a reçu que très peu d’attention des médias dominants, à l’exception de Aroutz Shéva et des sites religieux.

Dimanche, a rapporté le journal financier The Marker, après qu’il ait été établi sans l’ombre d’un doute qu’il s’agissait bien d’une falsification, Rechet a révoqué Hochman et son éditeur.

Le radiodiffuseur a souligné qu’il s’efforce de faire en sorte qu’un tel incident ne se reproduise pas et a ajouté, en tentant toutefois d’atténuer le fait que des journalistes qui ont pour mission d’informer le public se sont abaissés à fabriquer une histoire diffamant les Juifs orthodoxes de toute pièce pour faire les gros titres : « Que ce soit une erreur humaine ou non, toutes les personnes impliquées expriment des remords et travaillent à corriger le mal fait. Ce jour du souvenir, veille du Jour de l’Indépendance, est un temps où tous doivent se rassembler. »

Source http://www.kountrass.com/journaliste-auteur-de-fausse-video-anti-orthodoxe-congedie/