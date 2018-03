Journal télévisé sur Aroutz 20: la joie de Shimon Riklin

Menacée de disparition il y a encore quelques semaines, la chaîne de télévision Aroutz 20 a été sauvée in-extremis par le ministre des Communications Ayoub Kara. Elle a même obtenu le droit de diffuser des journaux télévisés aux heures de grande écoute. Cette chaîne lancée en juin 2014 était très prometteuse car, comme la station de radio Galei Israël ou le quotidien Israël Hayom, elle brisait un monopole idéologique dans le monde médiatique israélien, chasse gardée de la gauche laïque du pays depuis la création de l’Etat.

Beaucoup d’obstacles ont été mis sur la route de cette chaîne depuis son lancement, mais au final, elle aura eu raison de ceux qui rêvaient de la faire disparaître pour préserver leur domination.

L’un des principaux journalistes-commentateurs de cette chaîne, Shimon Riklin, a exprimé sa joie et son excitation de voir enfin à partir de dimanche un journal télévisé utiliser une terminologie juive et sioniste et ne plus être le porte-voix de la nébuleuse anti-Bibi: “Je suis effectivement ému. Les grands médias israéliens d’aujourd’hui ne fournissent plus d’actualités mais se sont transformés en commentateurs et critiques. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons tous savoir aujourd’hui ce qui se passe réellement (…) Le journal télévisé doit être le vecteur qui rapporte tous les événements importants de la journée, mais jusqu’à présent les médias avaient pour objectif de montrer que tout ce que le gouvernement fait est mal et que la gauche a raison, quoi qu’il arrive. Même les termes sont tronqués et dirigés politiquement. Nous apporterons une alternative”.

Ce journal télévisé sera-t-il pour autant objectif? Shimon Riklin répond: “Je ne représente pas un secteur mais une vision des choses. Nous savons tous comment fonctionne la plupart des journalistes d’aujourd’hui. C’est à notre tour maintenant de présenter une autre manière de présenter l’actualité. Depuis des années ont nous martèle à longueur de journaux télévisés que Binyamin Netanyahou est mauvais. Il est temps qu’il y ait aussi un média télévisé qui montre tout ce qu’il fait de bien pour le pays. Et je le ferai de la manière la plus objective possible”.

Cette dernière année, Shimon Riklin a accompagné le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de voyages très importants à l’étranger tels que Washington, Davos ou l’Inde. Et il faut reconnaître que c’est l’un des rares journalistes qui a rapporté au public israélien l’honneur avec lequel le Premier ministre a été reçu par les grands de ce monde et les acquis qu’il a apportés à son pays dans divers domaines majeurs.

Aroutz 20 diffusera son journal télévisé dès dimanche soir, à la même heure que ceux des grandes chaînes idéologiquement monolithiques, Aroutz 1, Aroutz 2 (12 et 13) et Aroutz 10. Une bouffée d’oxgène dans ce monde médiatique israélien qui selon toutes les études d’opinion est déconnecté de l’état d’esprit de la population.

Adresse Internet: https://www.20il.co.il/

Photo Amir Lévy / Flash 90