Le Jour de l’Indépendance en Israël, une première pour cette famille française

La famille Amiel a su développer un vrai sentiment d’appartenance ici qu’ils avaient perdu en France

À la veille de la Journée de l’indépendance d’Israël, Docteur Alexandra Amiel, une neuro-oncologue de 44 ans, son mari Laurent (un ingénieur de communications) et leurs deux enfants âgés de 9 et 11 ans, vont regarder pour la première fois l’éclairage des torches sur le mont Herzl à Jérusalem, marquant la transition collective du deuil à la cérémonie de fête.

Pour la première fois, ils rejoindront les parents d’Alexandra dans leur appartement sur la plage d’Ashdod pour célébrer, voire participer aux festivités organisées par leur municipalité. Pour la première fois, ils accrocheront un grand drapeau israélien (et un autre plus petit) sur le balcon de leur nouvel appartement en location.

Mais le plus important et le plus touchant pour elle, c’est que son fils, pour la première fois de sa vie, chante une de ces chansons hébraïques que les jeunes écoliers chantent le Jour du Souvenir pour les soldats tués au combat. Tout ce qui est routinier pour la plupart des Israéliens est « inédit » pour la famille Amiel.

Ils ont déménagé en Israël en juillet dernier. Aucune approche critique adoptées par les anciens soldats israéliens au cours des années ne a même touché, aucune controverses donnant naissance à un nombre infini de « cérémonies alternatives », à la fois pour la Journée du Souvenir et la Journée de l’Indépendance ne les intéressent. Le manque de consensus qui a terni l’expérience collective presque naïve d’autrefois n’a pas manqué leur sentiment de solidarité écrasante lors de leur premier Jour de l’Indépendance en Israël.

La notion même de célébrer le Jour de l’Indépendance d’Israël n’est pas totalement nouvelle chez Alexandra alors qu’elle a grandi dans une famille sioniste laïque à Toulouse, en France, où son père, médecin, a servi de président du mouvement sioniste local de la grande communauté juive. Chaque année, ses parents avaient l’habitude d’organiser une fête le Jour de l’Indépendance pour la communauté locale et accueillaient le maire et tous les dignitaires de la ville.

« Des mois avant l’événement, nous étions tous occupés à envoyer des invitations et à préparer le programme », raconte-t-elle à i24NEWS dans un hébreu parfait, d’un apprentissage de 9 mois. Nous discutons dans le département de neurologie du Centre médical d’Ichilov à Tel-Aviv où elle a commencé le processus d’assimilation offert à un groupe restreint de nouveaux médecins immigrants.

Dr. Alexandra Amiel



Mais au cours des dernières années, quelque chose a changé de façon spectaculaire. Les fêtes de la Journée de l’Indépendance sont devenues de plus en plus petites, et le maire et les dignitaires ont cessé d’y assister. Alexandra présume que le mouvement Boycott, Divestment, Sanctions (BDS), par « des gens comme Mélenchon » et la grande communauté musulmane de Toulouse, les a intimidé. Même les juifs locaux ont parfois choisi de rester à l’écart de cet événement public qui est tristement devenu clandestin. « Autrefois, je ne pensais pas qu’il y avait de conflit en étant juive et française mais cela a changé, » explique Alexandra. « Soudain, trop de sujets sont devenus trop sensibles pour discuter avec des amis locaux – chrétiens et musulmans. Ce n’est pas un moyen de vivre ni d’élever des enfants « .

Cette reconnaissance lancinante s’est transformée en une dure réalité après l’attaque terroriste de l’école juive de Toulouse il y a cinq ans. Un des enfants tués dans l’attaque était un ami proche des enfants d’Alexandra. La peur a alors pris le dessus. « Les achats de cadeaux pour Hanoukka sont devenus une épreuve pour les enfants, qui étaient terrifiés d’être identifiés comme Juifs », déclare Alexandra. « Ce qui était vraiment effrayant, c’est que les enfants musulmans de leur école ont refusé d’observer une minute de silence pour ceux qui ont été tués dans l’attaque, affirmant que ce n’est pas leur affaire. Mais ce n’était pas seulement eux. J’ai senti un manque de solidarité envers nous dans la société française. Je me suis sentie seule, » ajoute-t-elle.

Pourtant, le présage est venu quelque temps plus tard. Trois ans après la tuerie de Toulouse, Alexandra affirme qu’elle a été profondément offensée par la réaction collective à la suite de l’attaque terroriste de Charlie Hebdo. Elle se souvient des manifestations de masse, les autocollants « Je Suis Charlie » de l’empathie. A ses yeux, le contraste était frappant, l’émotion chaleureuse de la solidarité pour l’attentat terroriste « français » et la solitude de la communauté juive après l’attaque contre les enfants juifs. La solitude a été remplacée par un profond sentiment de trahison. Alors est venu la première pensée de venir en Israël.

« De nombreux juifs religieux français partent pour Israël afin qu’ils puissent vivre leur religion ouvertement », explique Alexandra. « Ce n’était pas notre histoire. J’ai le sentiment que la France n’est plus un endroit pour vivre pour les « autres », y compris moi. Israël est cet endroit. J’ai perdu le sentiment d’appartenance, et je l’ai retrouvé ici. »

S’adressant à i24NEWS, Alexandra est très consciente qu’Israël est loin d’être le refuge souhaité pour tous les Juifs. Pourtant, elle n’a pas le sentiment qu’elle échange un endroit instable pour un autre, frappé par le terrorisme. « Il y a de la terreur partout », remarque-t-elle. « Ce qui reste différent et important, c’est la façon dont vous vivez avant qu’il ne se produise. » Elle croit qu’ils ont fait le bon choix, malgré les difficultés rencontrées par les enfants et les problèmes de la démocratie israélienne dont elle est consciente et de la politique israélienne, avec laquelle elle n’est pas d’accord.

« Les enfants se languissent parfois de la maison avec la piscine de Toulouse que nous avons laissé », sourit-elle. « Mais voir mon fils participer à une cérémonie de la Journée de l’Indépendance à l’école ici me rend fière. Je sens que nous avons accompli quelque chose. Ils font partie de quelque chose de plus grand. Nous aussi. Les dernières années en France, je me sentais comme un observateur en dehors. Maintenant, j’ai trouvé ma place. »

Le résultat du premier tour de l’élection présidentielle en France est venu renforcer ce sentiment. Alexandra ne pouvait voter pour des raisons techniques, mais aurait voté pour le candidat Les Républicains, François Fillon. Cependant, il y a une chose dont elle est sûre: « La France avec 40% de votes pour les extrêmes, Le Pen ou Mélenchon, n’est pas un endroit pour les Juifs. Israël l’est. »

Lily Galili est journaliste, analyste de la société israélienne et expertd en immigration de l’ex-Union soviétique. Elle est co-auteur de « Le million qui a changé le Moyen-Orient ».

Source http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/144176-170502-le-jour-de-l-independance-en-israel-une-premiere-pour-cette-famille-francaise