Jordanie: les Etats-Unis vont demander l’extradition d’une terroriste du Hamas

Le ministère américain de la Justice a annoncé son intention de demander aux autorités jordaniennes l’extradition de la terroriste arabe palestinienne Ahlam Tamim. Cette femme membre du Hamas s’est rendue tristement célèbre à plusieurs titres: c’est elle qui avait planifié et organisé le terrible attentat du restaurant ‘Sbarro’ de Jérusalem le 9 août 2001. C’est elle aussi qui avait amené le terroriste Izz al-Din Shuheil al-Masri en voiture sur le lieu de l’attentat et lui avait dit comment procéder.

L’explosion avait coûté la vie à quinze personnes et causé des blessures à cent-trente autres. Plus tard, Ahlam Tamimi avait provoqué une vague d’indignation en Israël lors d’une interview à la télévision où elle racontait ce qu’elle avait fait. Lorsque le journaliste israélien lui avait demandé sie lle savait combien d’enfants figuraient parmi les victimes elle avait répondu « trois ». Et lorsqu’il la corrigea en lui annonçant qu’il y a avait huit enfants parmi les victimes, la terroriste arbora un grand sourire: « Alors huit! »

Condamnée à la prison à vie, elle avait été libérée lors de l’échange Shalit et expulsée en Jordanie. Mais comme parmi les victimes figurait une citoyenne israélo-américaine, Hannah Nachenberg – dans le coma jusqu’à ce jour – sa famille a intenté une procédure devant la justice américaine par l’intermédiaire de l’association juridique israélienne Shurat Hadin.

Nitzana Darshan-Leitner, présidente de Shurat Hadin a exprimé sa satisfaction de voir ainsi le ministère de la Justice vouloir faire extrader Alham Tamimi et la faire juger sur le sol américain. Elle a souligné que ce changement de politique n’est dû qu’à l’élection de Donald Trump et le changement d’Adminsitration. Elle également dénoncé « la scandaleuse libération de cette terroriste » par le gouvernement israélien lors de cet échange et a pointé du doigt la Jordanie qui est devenue une terre d’asile pour les terroristes.

Itshak Benett, le père ce Hannah Nachenberg a également félicité le ministère de la Justice pour cette décision: « Nous espérons que justice soit enfin faite. Notre petite-fille vit depuis dix-sept ans sans l’amour de sa mère et notre gendre sans celui de son épouse ».

Vidéos (palwatch.org et Memri.org):





Photo Youtube