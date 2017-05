Jordanie: « Les colons (juifs) ont souillé la mosquée Al-Aqsa

Le roi Abdallah II, qui ne reste au pouvoir que par la volonté et l’aide des Etats-Unis et d’Israël se permet régulièrement des attaques inadmissibles contre l’Etat juif. A l’occasion de Yom Yeroushalaïm, le souverain hachémite a dénoncé en des termes outranciers la montée de Juifs sur le Mont du Temple.

Dans un « appel urgent » diffusé sur Twitter, Abdallah II écrit: « Ce qui se passe à Jérusalem est une insulte à l’Islam et à la Chrétienté. L’occupation doit cesser. Les Arabes ont le droit de protéger Jérusalem et Al-Aqsa et d’exécuter les occupants ».

Par ailleurs, le gouvernement jordanien a dénoncé ce qu’il a appelé « une grossière agression israélienne » en parlant d’un groupe de Juifs qui ont entonné la Hatikva sur l’Esplanade du Temple le jour de Yom Yeroushalaïm. Le communiqué parle de « colons qui ont souillé la mosquée Al-Aqsa »! Le gouvernement jordanien attribue l’entière responsabilité de ce « scandale » à l’Etat d’Israël « en tant que puissance occupante »!!

Expression qui fait sourire lorsque l’on sait que la Jordanie, Etat artificiel créé en 1922 sur 75% du territoire prévu pour le Foyer Juif, a illégalement occupé la Judée-Samarie et la partie orientale de Jérusalem entre 1948 et 1967…

Photo Wikipedia