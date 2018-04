Jonathan Pollard bientôt en Israël?

Selon la chaîne Aroutz 2, les rumeurs se font de plus en plus persistantes sur deux bonnes nouvelles en provenance de Washington même si elles sont encore à mettre au conditionnel.

Celle d’abord de la venue du président Donald Trump à Jérusalem le 14 mai pour assister à l’inauguration de l’ambassade provisoire des Etats-Unis dans la capitale israélienne, et la deuxième, encore plus incroyable, concerne l’éventuelle autorisation qui serait donnée à Jonathan et Esther Pollard de pouvoir enfin réaliser leur alya.

Depuis sa libération en novembre 2015, Jonathan Pollard est soumis à des restrictions de toutes sortes dont l’interdiction de quitter le territoire des Etats-Unis pour une période de cinq ans. Avant de quitter la Maison-Blanche, l’ancien président Barack Obama avait préféré planter un couteau dans le dos d’Israël au Conseil de sécurité plutôt que de faire un geste élégant envers Jomathan Pollard qui avait croupi trente ans en prison.

Lors de la conférence du JPost qui se tient actuellement à New York, le ministre des Transport et des Renseignements Israël Katz a soudainement évoqué cette question et a lancé un appel solennel au président Trump afin qu’il “augmente encore l’intensité de la joie en permettant à Jonathan Pollard et à son épouse de monter en Israël et vivre ce grand moment à Jérusalem avec tous ses frères”.

