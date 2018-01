Quand John Kerry voulait qu’Israël se retire du Golan…

Le député Motti Yoguev (Habayit Hayehoudi) s’est exprimé à propos de la construction juive en Judée-Samarie. Il a déclaré qu’en dépit de ce disent certains, le construction juive a repris et se poursuit même si le rythme n’est pas celui qu’il souhaiterait et qu’il y a des obstructions bureaucratiques du côté de l’Administration civile en Judée-Samarie.

Mais ce qui est certain et visible, c’est que les huit années Obama, très difficiles sont bel et bien finies avec les pressions extrêment lourdes exercées sur Binyamin Netanyahou et le gouvernement israélien. C’est à ce moment que le député à révélé une information qui lui a été fournie récemment: lors de ses fameuses tournées dans la région, l’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry avait demandé à Israël d’envisager un retrait total du plateau du Golan qui selon lui devrait être transformé en ‘réserve naturelle’ syrienne. Un John Kerry toujours aussi clairvoyant et pertinent…

Certes, le côté syrien du Golan s’est effectivement transformé en ‘réserve naturelle’ dans laquelle des bêtes féroces s’entretuent allégrement depuis six ans.

Photo Issam Rimawi / Flash 90