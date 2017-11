John Kerry: « Israël et l’Egypte ont voulu nous pousser à attaquer l’Iran »

John Kerry, l’un des plus piètres secrétaires d’Etat que les Etats-Unis aient connus reste droit dans ses bottes, malgré le spectacle qui se déroule devant tout le monde au Proche-Orient: « Je ne sais pas si l’Iran reprendra son programme nucléaire après l’échéance de l’accors, mais ce que peux vous dire c’est que l’accord signé avec Téhéran est le meilleur que nous ayons pu obtenir » (!!). Il a tenu ces propos lors d’une conférence au Carter Center.

Lors de son intervention, il a également révélé qu’Israël, l’Egypte ainsi que des dirigeants du Golfe avaient exhorté le président Barack Obama de lancer une offensive sur les installations nucléaires iraniennes avant qu’il ne soit trop tard « car le seul langage que comprennent les Iraniens serait la force ». Il a souligné que parmi tous les dirigeants, Binyamin Netanyahou fut celui qui fut le plus insistant.

Deux ans après la signature de cet accord, il s’avère combien avait raison la coalition des pays opposés à cette capitulation devant Téhéran.

La chaîne Aroutz 20 qui a diffusé cette information a également montré un montage vidéo montrant responsables de l’opposition et chroniqueurs de politique étrangère attaquant le Premier ministre israélien à l’époque de son courageux discours devant le Congrès américain. Dans leur bouche le même sombre avertissement: « Binyamin Netanyahou est en train de porter un coup terrible aux relations israélo-américaines ». Deux ans et demi plus tard, leurs lamentations paraissent pathétiques car la nouvelle administration américaine s’est aujourd’hui alignée sur les positions du Premier ministre qui avait une fois de plus vu juste en avertissant de ce qui allait se passer dans la région après la signature de « ce meilleur accord possible »…

