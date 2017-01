John Kerry fier de l’accord avec l’Iran

A l’occasion de la fin de son mandat de secrétaire d’Etat, John Kerry a pronconcé un discours lors duquel il est revenu sur l’accord signé avec l’Iran. « Grâce à cet accord, le Moyen-Orient et le monde en général sont désormais plus sûrs » a notamment indiqué celui qui ne s’est guère illustré par sa clairvoyance politique. John Kerry s’est également attribué le mérite « d’avoir crée le système le plus sévère de supervision jamais imposé ».

Il a également mis en garde sans le nommer Donald Trump et sa prochaine administration de remettre en question l’accord, car selon lui, cela aurait pour effet la fabrication d’une bombe atomique iranienne ainsi qu’un conflit supplémentaire au Proche-Orient.

Décidemment bien inspiré, John Kerry a affirmé que la position et le statut international des Etats-Unis dans le monde se sont améliorés durant les deux mandats de Barack Obama…

Encore deux semaines à attendre!

Photo Matti Stern / US Embassy / Flash 90