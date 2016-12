John Kerry critiqué dans le camp démocrate

Le discours de John Kerry n’a pas seulement déplu au président Donald Trump et aux Républicains. Des personnalités démocrates critiquent sévèrement le fond et la forme de la très longue intervention anti-israélienne du secrétaire d’Etat sortant.

L’avocat Alan Dershowitz, personnalité très écoutée aux Etats-Unis, affirme qu’il a été trompé par Barack Obama et John Kerry. Il se dit persuadé que l’Administration américaine, malgré ses dénégations, a joué un rôle actif et déterminant dans la résolution votée au Conseil de sécurité. Ils promet que le Congrès convoquera des hautes personnalités telles que le vice-président John Biden ou le directeur adjoint de la National Security Agency Ben Rhodes pour élucider quel rôle exact ils auront joué dans ce processus.

Bien que démocrate, Alan Dershovitz reconnaît que Barack Obama a voulu se défouler et « lier les mains » de Donald Trump avant son entrée en fonction. L’avocat reproche aussi à John Kerry d’avoir désigné Israël comme réfractaire à la paix sans relever que la solution des deux Etats a été repoussée par les Arabes en 1937, 1947, 1949, 1967, 2000 et 2005!

Utilisant des termes très sévères, Alan Dershovitz a accusé le secrétaire d’Etat « de réécrire l’Histoire » et estimé que son discours de mercredi devrait « remporter l’Oscar de la meilleure oeuvre de science-fiction ».

Par ailleurs, le diplomate Denis Ross qui occupa plusieurs postes de conseiller de présidents américains pour le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien a lui aussi critiqué le discours de John Kerry: « L’un des problèmes dans la vision de John Kerry c’est qu’il propose tout ou rien. Et dans ces cas, c’est toujours le rien qui l’emporte ». Il s’est aussi posé la question du timing d’un tel discours. Et tout comme Binyamin Netanyahou, Denis Ross se demande comment John Kerry a pu parler dursant plus d’une heure des localités juives alors ue le Proche-Orient est à feu et à sang.

Photo Youtube