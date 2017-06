John Bolton: « La solution des deux Etats est morte! »

L’ancien ambassadeur des USA à l’ONU, John Bolton, proche de Donald Trump, a tenu des propos inimaginables il y a un an encore.

S’exprimant lors de la grande marche en faveur d’Israël à New- York, il a déclaré: « La solution des deux Etats est morte ». Mais plus que cela, il cite les responsables de cette situation: « Puisque personne n’a réussi à résoudre ce problème depuis soixante-dix ans, c’est qu’il y a une raison. Les Palestiniens ont toujours été instrumentalisés par des éléments extrémistes dans la région. Il faut trouver une autre solution plus créative ».

L’ancien ambassadeur a exposé sa vision de solution qui se base sur l’option jordanienne: « La bande de Gaza doit revenir sous contrôle égyptien. De leur côté Israël et la Jordanie doivent se partager la Judée-Samarie dont la grande majorité doit se trouver sous souveraineté israélienne. Le restant devra être annexé par la Jordanie comme ce fut le cas entre 1949 et 1967. Cela permettra un développement économique dont les habitants ont été privés à force de se cramponner à la solution des deux Etats ».

Il a réaffirmé son soutien total à la construction juive en Judée-Samarie qu’il considère comme parfaitement légale au regard du droit international, ainsi qu’au transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem: « Puisqu’aucun Etat palestinien n’est en vue et qu’il n’y aura pas de partage deJérusalem en deux capitales, pourquoi ne pas effectuer ce transfert? » a-t-il logiquement demandé.

Il a enfin rappelé que l’OLP a été créée en 1964, soit trois ans avant qu’Israël ne prenne le contrôle des « territoires » et qu’un Etat arabe palestinien deviendrait inévitablement un nouveau foyer de terrorisme.

Photo Wikipedia