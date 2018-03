John Bolton, nouveau conseiller à la Sécurité de Donald Trump

Comme les rumeurs l’annonçaient depuis quelques semaines, le président américain Donald Trump a limogé son conseiller national à la Sécurité, Herbert R. McMaster, jugé trop “mou”, et a nommé à sa place John Bolton, ancien ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU sous George W. Bush.

Hormis le fait qu’il s’agit d’un nouveau signe clair quant à la direction que veut donner le président américain à sa politique envers l’Iran et la Corée du Nord la nomination de John Bolton à cette fonction hautement stratégique est une excellente nouvelle – une de plus – pour Israël.

L’ancien ambassadeur ne croit pas du tout à l’efficacité de la diplomatie à l’occidentale envers les régimes totalitaires. Il est partisan de la manière forte envers ces pays ainsi que face aux organisations terroristes musulmanes. Mais il est aussi et surtout l’un des plus fervents pro-israéliens – et il y en a beaucoup – dans la classe politique américaine. John Bolton s’aligne pratiquement sur les positions du Likoud et de Habayit Hayehoudi. Il est opposé à la solution des deux Etats et à la créatio d’un Etat ‘palestinien’ indépendant. Il est favorable à une extension de la souveraineté israélienne sur une grande partie de la Judée-Samarie. Pour lui, “la seule logique de la revendication d’un Etat palestinien est leur désir politique d’affaiblir l’Etat juif pour pouvoir encore mieux l’attaquer”. Ce qui est vrai.

En 2009, après la publication de l’infâme Rapport Goldstone, Bolton avait déclaré: “Il s’agit ni plus ni moins d’une criminalisation de la stratégie israélienne de neutralise le Hamas”. Et après la lâche décision de Barack Obama de ne pas opposer de veto à la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les localités juives, il avait dit: “Barack Obama n’a pas planté un couteau dans le dos d’Israël, mais en pleine poitrine!”

La ministre de la Justice Ayalet Shaked ainsi que le député Dr. Michael Oren (Koulanou), ancien ambassadeur aux Etats-Unis se sont empressés de féliciter le président américain pour sa décision et souhaiter plein succès au nouveau conseiller. Dr. Michael Oren a écrit: “Cette nomination constitue un message très clair à l’intention de l’Iran car John Bolton est un adversaire déterminé de l’accord signé à Vienne. Et avec John Bolton, Abou Mazen devra réfléchir à deux fois avant de cracher sur le président Trump ou sur d’autres responsables américains”.

