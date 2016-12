John Bolton: « Barack Obama a planté un poignard dans le dos d’Israël »

John Bolton, le futur n°2 du Département d’Etat et qui dirigera peut-être de facto la politique proche-orientale de l’Administration Trump a rapidement et fermement réagi au vote du Conseil de sécurité et à la trahison du président Obama.

Celui qui fut ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU sous George W. Bush a déclaré sur Fox News dès après le vote que l’Administration Obama avait « planté un couteau dans le dos d’Israël ». Il s’est dit convaincu que la décision du président Obama avait déjà été prise il y a un certain temps, suite à des entretiens avec des responsables de l’Autorité Palestinienne, Saeb Arekat notamment, ce qui a d’ailleurs été confirmé depuis.

Sans prononcer le mot « juif », John Bolton a également attribué en allusion une partie de la responsabilité de cette attitude du président américain aux milieux pro-israéliens qui avaient choisi de soutenir lam politique proche-orientale de Barack Obama depuis son premier mandatque hostile au gouvernement Netanyahou. « Vous n’avez rien vu venir et voilà ce que vous avez récolté en soutenant ainsi Barack Obama », a-t-il dit.

John Bolton a également soutenu que la décision de Barack Obama n’avait pas uniquement pour but de nuire à Binyamin Netanyahou et à Israël mais aussi de vouloir imposer une ligne politique à la future administration américaine: « Cette décision de ne pas utiliser le veto rompt cinquante années de politique américaine traditionnelle sur le Proche-Orient ».

Mais surtout, estime John Bolton, cette décision change les rapports de forces car elle affaiblit la position d’Israël dans le cadre de pourparlers futurs et elle constitue un justificatif officiel à toutes les violences qui seront exercées contre des Juifs qui habitent dans les régions visées par le texte adopté.

John Bolton a appelé la future administration américaine a supprimer l’aide financière à l’ONU qui correspond à 25% du budget de l’organisation!

